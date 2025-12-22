Slušaj vest

Mančester siti je spreman da proda Savinja, a po njega ponovo kreće - Totenhem.

Ovaj transfer bio je izvestan i letos, ali je Siti tada ipak odlučio da ga zadrži i pruži mu još jednu šansu, ali ne može se reći da je Brazilac ispunio očekivanja.

Savinjo je igrač u rotaciji, uglavnom ulazi sa klupe, u Premijer ligi je odigrao 13 utakmica, doduše na terenu je proveo manje od 500 minuta i nema nijedan gol, uz dve asistencije. On je dobijao šansu u Liga kupu u kom je dao dva gola, dok je u Ligi šampiona upisao jednu asistenciju na šest utakmica, takođe kao rezervista.

Savinjo je velika želja Tomasa Franka, koji je letos želeo da ga upari sa Mohamedom Kudusom. Totenhem je spreman i da razbije kasu, pominje se suma od barem 70.000.000 evra, što bi trebalo da bude dovoljno ako se uzme u obzir da ga je Siti platio samo 25.000.000.

Brazilac ima tek 21 godinu, tako da je karijera pred njim, ali najverovatnije van Mančestera.

Totenhem je želeo i Antoana Semenja, ali je as Bornmuta odbio da se preseli u London, jer ima ponude upravo Sitija, ali i i Junajteda i Liverpula.

