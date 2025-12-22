Slušaj vest

On je u 68. minutu postigao pogodak za pobedu, iako je pre toga promašio penal i jedan gol mu je poništen.

Po završetku utakmice, Jović je izneo utiske i istakao je kako nije zadovoljan svojom igrom.

1/4 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

- Nadam se da ću pomoći timu svojim golovima, ali ne mogu reći da sam zadovoljan načinom na koji igram. Mislim da mogu biti bolji, a ne mogu biti gori nego što je sada. Ne osećam se sveže, umoran sam. Nisam uradio pripreme, a igram sve utakmice jer se ostali napadači muče s povredama. Znam da ću se poboljšati u drugom delu sezone. Moram da nastavim da radim kako bismo ostvarili naše ciljeve - počeo je priču Jović, pa dodao:

- Prvo moram da se zahvalim našim navijačima. Daju nam podsticaj bez obzira na to da li igramo kod kuće ili u gostima. Oni su razlog zašto igramo ovako. Zadovoljan sam životom ovde i timom. Imam veoma dobre saigrače i pre svega dobre ljude u svlačionici. Osećam ljubav koju svi imaju prema timu. Postajem jedno s njima i srećan sam ovde. Nadam se da ćemo ostati ujedinjeni.

