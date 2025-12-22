Slušaj vest

Miodrag Grof Božović prvi je kandidat za mesto trenera Budućnosti iz Podgorice.

Trofejni stručnjak Miodrag Božović koji je titule osvajao sa Crvenom zvezdom i radio deceniju u Rusiji, te u Azerbejdžanu i Iranu, trebalo bi da u Budućnost stigne kao spasilac, jer se klub nalazi u nikad težoj situaciji.

Vreme je za novi posao - Miodrag Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

Trenerska vrteška u Podgorici

Prosto je neverovatno, ali istinito, ukoliko prihvati ponudu, Miodrag Božović biće peti trener Podgoričana ove godine. Sezonu je kao šampion završio Ivan Brnović, a onda je na leto ekipu preuzeo Nenad Lalatović. Posle kratkog vremena Budućnost je vodio Ivan Delić, a poslednji u nizu trenera bio je Dejan Vukićević.

Budućnost iza sebe ima jednu od najgorih polusezona u istoriji kluba. Nalaze se na sedmoj poziciji, sa čak 11 bodova manje u odnosu na lidera Sutjesku iz Nikšića. Bliži su baražu nego vrhu, imaju svega 25 od 57 bodova, uz nikad skromniju gol razliku 21:18 iz 19. kola.

Klub potresaju skandali i incidenti, a poslednji u nizu bio je sukob bivšeg trenera Dejana Vukićevića sa petoricom najiskusnijih fudbalera Petrom Grbićem, Igorom Ivanovićem, Lukom Mirkovićem, Adnanom Orahovcem i Vladanom Adžićem.

Miodrag Božović Miodrag Božović Grof Esteglal Foto: www.fcesteghlal.ir

Dolazi i Maslovar

Oni su odlukom trenera odstranjeni iz ekipe u novembru, a tada je i počela rezultatska katastrofa Budućnosti, pošto su izgubili četiri utakmice zaredom od Bokelja, Petrovca, Jezera i Dečića. Petorica fudbalera na kraju polusezone izdali su saopštenje kojim su podigli prašinu u klubu, pa je na kraju morala da reaguje i uprava, koja je takođe izdala saopštenje.

Po svemu sudeći Miodrag Božović dolazi kao vatrogasac u Budućnost, što mu nije prvi put u karijeri. Zajedno sa njim, u klub stiže i njegov prijatelj Nenad Maslovar kao novi sportski direktor. Božović i Maslovar igrali su zajedno u Crvenoj zvezdi. Ukoliko prihvate posao, trebalo bi da naprave spisak pojačanja za zimski prelazni rok.

Popularni Grof veruje da bi sa ekipom Budućnosti, uprkos teškoj poziciji mogao da odbrani trofej. Njegov dolazak smanjio bi i tenzije sa navijačima, ali i u celokupnoj javnosti u sportskoj Crnoj Gori.