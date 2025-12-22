Hari Kejn oborio je rekord koji je držao Arjen Roben
TOTALNA DOMINACIJA HARIJA KEJNA: Englez postavio novi rekord, prestigao je legendu Bajerna!
Hari Kejn je apsolutna gol mašina.
Kejn je ovog vikenda postigao novi gol, u pobedi nad Hajdenhajmom u gostima rezultatom 4:0.
Englez je tako stigao do kote od 100 u Bundesligi, ako se računaju i golovi i asistencije, i to posle samo 78 utakmica. Dosadašnji rekorder u dresu Bajern Minhena bio je veliki Arjen Roben kome je za 100 G+A u Bundesligi bilo potrebno 118 utakmica.
Od dolaska u Bajern, Kejn je u Bundesligi dao 80 golova i dodao još 20 asistencija, i naravno, nikome nikada nije to pošlog za nogom.
Ako se gleda kaledarska 2025. godina, Kejn je postigao čak 60 golova za klub i reprezentaciju, što samo potvrđuje da je i dalje jedan od najboljih napadača na svetu.
