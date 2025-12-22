Slušaj vest

Nakon letošnje rekonstrukcije i odličnog starta sezone, postalo je turbulentno na "Enfildu".

Liverpul je nizao katastrofalne rezultate, forma igrača je bila na najnižem mogućem nivou, klupa Arnea Slota drmala se sa svih strana, a na sve to desio se i "slučaj Salah".

Uprkos svemu, Liverpul je u seriji od tri trijumfa u nizu, nisu izgubili na poslednjih šest mečeva i taman kada se činilo da stižu neki vedriji dani - dolazi katastrofalna vest za njih.

Aleksander Isak je slomio nogu, javlja "Skaj sports". Iako još uvek nisu stigli izveštaji snimanja, očekuje se da oni potvrde ta saznanja. To se dogodilo prilikom njegovog udarca protiv Totenhema kada je i postigao gol, ali je start Mikija van de Vena došao naknadno i očigledno na nekoliko meseci odvojio švedskog napadača plaćenog preko 130.000.000 evra od terena.

1/5 Vidi galeriju Povreda Aleksandera Isaka Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Liverpulova lista odsustnih igrača se tako uvećava. Nema Kodija Gakpa, pod znakom pitanja su Džo Gomez, Konor Bredli, Đovani Leoni i Vataru Endo su takođe van stroja, Mohamed Salah je na Afričkom kupu nacija, dok je Dominik Soboslaj suspendovan za Vulverhempton.

Kurir sport / Sportske.net

