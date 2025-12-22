Aleksander Isak doživeo je horor povredu
Jezive fotke iz Engleske: Zvezda Premijer lige grca u bolovima posle teške povrede (GALERIJA)
Zvezda Premijer lige, napadač Liverpula plaćen 130.000.000 evra, Aleksander Isak, doživeo je prelom noge na meču protiv Totenhema i čeka ga duga pauza.
Pogledajte kako je izgledala povreda Aleksandera Isaka posle koje je napadač Liverpula grcao u bolovima:
Povreda Aleksandera Isaka Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
