Zvezda Premijer lige, napadač Liverpula plaćen 130.000.000 evra, Aleksander Isak, doživeo je prelom noge na meču protiv Totenhema i čeka ga duga pauza.

Pogledajte kako je izgledala povreda Aleksandera Isaka posle koje je napadač Liverpula grcao u bolovima:

Povreda Aleksandera Isaka Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

