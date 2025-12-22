MALINA (27) POGINULA NAKON PADA SA SEDMOG SPRATA: Reporterka stradala na tragičan način
Malina Guler, foto-reporterka, koja je pratila fudbalska dešavanja u svojoj zemlji, preminula je nakon pada sa sedmog sprata.
Malina je pala sa sedmog sprata zgrade u kojoj je živela u Oradei, a u trenutku smrti je imala 27 godina.
Tačan uzrok smrti će biti poznat tek nakon obdukcije, saopštila je policija, a trenutno ne postoji sumnja da je izvršeno krivično delo.
Rapid iz Bukurešta, koji je Malina podržavala, oglasio se putem društvenih mreža.
- Bilo je 19:23, vreme koje mnogo znači svim Rapidistima. Danas ga posvećujemo Malini Guler, Rapidistkinji koja je prerano otišla u Galeriju na nebu. Srećan put, Malina! Neka joj Bog podari večni mir - poruka je Rapida.
Oglasio se i Bihor, klub sa kojim je radila tokom sezone 2023/24 u kojoj je ostvaren plasman u drugu ligu.
- Upućujemo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su je poznavali. Malina je svojim profesionalizmom i posvećenošću zabeležila ključne trenutke i emocije našeg sportskog puta.
BONUS VIDEO: