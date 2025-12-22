Slušaj vest

Slovenački vezista Kevin Kampl nalazi se na pragu teške i emotivne odluke, da u 35. godini stavi tačku na bogatu igračku karijeru.

Nakon smrti starijeg brata, Kampl je privremeno, a možda i definitivno, napustio fudbalske terene. Prema pisanju nemačkog „Bilda“, iskusni fudbaler odlučio je da fudbal gurne u drugi plan kako bi se posvetio porodici u najtežim trenucima.

Već se oprostio od Bundeslige i vratio u rodni Zolingen, gde trenutno boravi sa najbližima.

1/6 Vidi galeriju Kevin Kampl Foto: Profimedia

Kampl je dres RB Lajpciga nosio od 2017. godine, a tokom karijere u Nemačkoj igrao je i za Bajer Leverkuzen i Borusiju Dortmund. Za reprezentaciju Slovenije upisao je 28 nastupa i postigao dva gola.

Iako mu ugovor sa „bikovima“ važi do kraja sezone, klub i igrač su u razgovorima o sporazumnom raskidu saradnje.