ŠOK! POZNATI FUDBALER ZBOG PORODIČNE TRAGEDIJE ZAVRŠAVA KARIJERU! Doživeo je bolan udarac, rastužićete se kada čujete šta mu se desilo!
Slovenački vezista Kevin Kampl nalazi se na pragu teške i emotivne odluke, da u 35. godini stavi tačku na bogatu igračku karijeru.
Nakon smrti starijeg brata, Kampl je privremeno, a možda i definitivno, napustio fudbalske terene. Prema pisanju nemačkog „Bilda“, iskusni fudbaler odlučio je da fudbal gurne u drugi plan kako bi se posvetio porodici u najtežim trenucima.
Već se oprostio od Bundeslige i vratio u rodni Zolingen, gde trenutno boravi sa najbližima.
Kampl je dres RB Lajpciga nosio od 2017. godine, a tokom karijere u Nemačkoj igrao je i za Bajer Leverkuzen i Borusiju Dortmund. Za reprezentaciju Slovenije upisao je 28 nastupa i postigao dva gola.
Iako mu ugovor sa „bikovima“ važi do kraja sezone, klub i igrač su u razgovorima o sporazumnom raskidu saradnje.