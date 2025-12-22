Slušaj vest

Siti je u subotu savladao Vest Hem 3:0 u poslednjem meču pre Božića, a Gvardiola je otkrio da su igrači mereni i uoči tog susreta i da su ispunili potrebne standarde, prenosi Bi Bi Si (BBC). Ista procedura čeka ih i nakon trodnevne pauze.

"Onog trenutka kada se vrate posle tri slobodna dana, želim da vidim u kakvom su stanju. Mogu da jedu, ali želim da ih kontrolišem", rekao je 54-godišnji strateg.

"Zamislite igrača koji je sada savršen, a vrati se sa tri kilograma više. On ostaje u Mančesteru i ne putuje na utakmicu sa Notingem Forestom", dodao je on.

Gvardiola je poznat kao izuzetno zahtevan kada je reč o fizičkoj spremi, a još 2016. godine pojedine igrače je udaljio od prvog tima dok nisu ispunili zadate kriterijume. Nekadašnji fudbaler Sitija Gael Kliši ranije je otkrio da je trener savetovao izbegavanje pice, sokova i "teške hrane".

Mančester siti trenutno zaostaje dva boda za liderom Premijer lige Arsenalom, koji je pobedio Everton 1:0, a nakon duela sa Notingem Forestom očekuje ih gostovanje Sanderlendu na Novu godinu.

Gvardiola je naglasio da nema problem sa fizičkom pripremom ili trčanjem svojih igrača, već sa kvalitetom igre.

"Igrači su tražili da u nedelju ne treniramo, ali sam rekao ‘ne’, jer nismo igrali dovoljno dobro. Sledi oporavak, trening za one koji nisu igrali i onda dva dana pripreme za Notingem Forest", rekao je Gvardiola.

Dodao je i da je važno da igrači tokom praznika provedu vreme sa porodicom.

"Raspored je veoma zgusnut i igračima je potrebno da se mentalno odmore. Kada dođe dan utakmice, biće sveži u nogama", zaključio je trener Sitija.