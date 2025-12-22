Šok...
Fudbal
Tužne vesti iz sveta fudbala! Poznati as odlazi u penziju zbog tragedije u porodici, ovo je njegova foto galerija!
Slovenački vezista Kevin Kampl nalazi se na pragu teške i emotivne odluke, da u 35. godini stavi tačku na bogatu igračku karijeru.
Nakon smrti starijeg brata, Kampl je privremeno, a možda i definitivno, napustio fudbalske terene. Prema pisanju nemačkog „Bilda“, iskusni fudbaler odlučio je da fudbal gurne u drugi plan kako bi se posvetio porodici u najtežim trenucima.
Ovo je njegova foto galerija:
Kevin Kampl Foto: Profimedia
