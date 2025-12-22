Slovenački vezista Kevin Kampl nalazi se na pragu teške i emotivne odluke, da u 35. godini stavi tačku na bogatu igračku karijeru .

Nakon smrti starijeg brata, Kampl je privremeno, a možda i definitivno, napustio fudbalske terene. Prema pisanju nemačkog „Bilda“, iskusni fudbaler odlučio je da fudbal gurne u drugi plan kako bi se posvetio porodici u najtežim trenucima.