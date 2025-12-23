Slušaj vest

Runi, koji je nosio kapitensku traku Engleske od 2014. do 2017. godine, pratio je duel na stadionu "Hil Dikinson" i istakao veliki uticaj 26-godišnjeg Rajsa na igru ekipe Mikela Artete.

"Za mene je on taj koji čeka trenutak kada će Hari Kejn jednog dana okačiti kopačke o klin. Bio je svuda po terenu protiv Evertona. Njegovo donošenje odluka, kada da doda loptu, gde da je pošalje, kojom nogom, bilo je pravo zadovoljstvo gledati. Bio je apsolutno neverovatan", rekao je Runi.

Rajs je do sada odigrao 72 utakmice za seniorsku reprezentaciju Engleske, a kapitensku traku nosio je u odsustvu Kejna u dve prilike, u remiju sa Belgijom (2:2) u martu 2024. i pobedi nad Velsom (3:0) u oktobru ove godine.

Runi je dodao da je Rajs često potcenjen.

"Razdvajao je štopere, spuštao se po loptu do zadnje linije i delovao kao treći štoper, a već u sledećem trenutku bio u kaznenom prostoru u pokušaju da postigne gol. On je pravi izbor da preuzme kapitensku ulogu zbog svoje energije i ličnosti. Svi koji ga poznaju ga vole. Za Englesku je nezamenjiv", poručio je Runi.