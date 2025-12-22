Slušaj vest

Dejan Stanković vraća se u Crvenu zvezdu i sa klubom koji voli pokušaće da pomeri granice i napravi nove uspehe.

Na Marakani će Stankovića čekati veliki prijatelj i čovek kog gleda kao mlađeg brata - Marko Arnautović.

Nije tajna da su Arnautović i Stanković u odličnim odnosima, što je napadač Crvene zvezde i priznao kada je dolazio na Marakanu.

- Ja se sećam da je meni prvi put u Marakani bio, ovde na ovoj tribini tamo, ušli smo unutra, ja i otac, nismo ništa videli od utakmice. I otac je probao da me okrene na stranu da vidim utakmicu... Ne sećam se protiv koga je Zvezda igrala tada. Ali, ja sam uvek pratio Dejana Stankovića, ko ga nije pratio... I Sinišu... I tada kad sam otišao u Inter, ja nisam mogao da verujem da igram i da delim teren sa Dejanom Stankovićem. I zvao me isto, juče ili pre dva dana, i čestitao mi. I onda smo malo plakali, kao što to je već sada automatski kod mene ova dva-tri dana. I ništa, cenim ga i pozdravljam - rekao je tada Marko Arnautović.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

O Marku Arnautoviću pričao je i Dejan Stanković i to u intervjuu za Mozzart sport koji je dao ove godine.

1/18 Vidi galeriju Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport

- Čuo sam se s Arnautovićem. Znamo se još kad je bio dete od 18 ili 19 godina. Uvek sam ga zvao kad je bio neki problem. Nisam ga zvao kad je bilo dobro ha-ha. Zvao sam ga kao stariji burazer. Onda posle, kad je moj sin Aleksandar počeo da trenira u Interu, Marko mu se našao tu pored. On je meni kao mlađi brat. Poželeo sam mu svu sreću. Miloje radi fenomenalan posao. Uspeo je da valorizuje dosta igrača, da Crvena zvezda može da sebi priušti ovakva pojačanja. Sve pohvale na način rada, na politiku kluba - istakao je Dejan Stanković.

