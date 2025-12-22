Slušaj vest

FK Partizan blizu je novog pojačanja.

Crno-beli su na korak od dogovora sa napadačem Budućnosti iz Podgorice, Lazarom Mijovićem.

Mijović je napravio haos u komšiluku kada je odbio da produži ugovor sa crnogorskim velikanom, a odmah posle toga zaradio je i suspenziju.

Lazar Mijović

Ušao je Lazar Mijović u poslednjih šest meseci ugovora i pregovori između Partizana i Budućnosti idu u dobrom smeru, te se očekuje da bi on uskoro mogao put Beograda.

Napadač Budućnosti rođen je 12. marta 2003. godine u Podgorici, a pored Budućnosti je tokom karijere nastupao i za Trenčin i Lomel.

Igrao je i za sve mlađe selekcije Crne Gore, ali za seniorsku reprezentaciju i dalje nije debitovao.

Ove sezone je 12 puta igrao za Budućnost u šampionatu Crne Gore i postigao je četiri gola.

