BOMBA IZ HUMSKE! Fudbaler koji je izazvao haos u komšiluku stiže u Partizan! Odbio zahtev kluba, pa popio suspenziju, sada je na pragu potpisa za crno-bele!
FK Partizan blizu je novog pojačanja.
Crno-beli su na korak od dogovora sa napadačem Budućnosti iz Podgorice, Lazarom Mijovićem.
Mijović je napravio haos u komšiluku kada je odbio da produži ugovor sa crnogorskim velikanom, a odmah posle toga zaradio je i suspenziju.
Ušao je Lazar Mijović u poslednjih šest meseci ugovora i pregovori između Partizana i Budućnosti idu u dobrom smeru, te se očekuje da bi on uskoro mogao put Beograda.
Napadač Budućnosti rođen je 12. marta 2003. godine u Podgorici, a pored Budućnosti je tokom karijere nastupao i za Trenčin i Lomel.
Igrao je i za sve mlađe selekcije Crne Gore, ali za seniorsku reprezentaciju i dalje nije debitovao.
Ove sezone je 12 puta igrao za Budućnost u šampionatu Crne Gore i postigao je četiri gola.
