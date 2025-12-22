Slušaj vest

Posle incidenta u kojem je nekadašnji fudbaler Vujadin Savić fizički napadnut u jednom beogradskom tržnom centru, oglasio se i jeromonah Stefan, duhovnik Manastira Pokajnica, sa porukom koja prevazilazi sam sportski kontekst. On je ukazao na sve prisutniju pojavu da se pojedincima sudi i presuđuje u javnosti, uz podsećanje da pravda nije u rukama mase, već u Božjim.

U vremenu u kojem se tuđi životi posmatraju poput rijaliti programa, mnogi sebi daju za pravo da komentarišu, osuđuju i napadaju. Međutim, kada reči prerastu u stvarno nasilje, nastaje muk i kolektivno povlačenje. Upravo tim povodom, jeromonah Stefan odlučio je da progovori o višenedeljnim javnim osudama kojima je Savić bio izložen nakon afere koja je potresla region.

Nakon kontinuiranih verbalnih napada, situacija je eskalirala kada je grupa mladića fizički nasrnula na bivšeg fudbalera. Iako monasi retko, gotovo nikada, javno komentarišu svetovne događaje, otac Stefan je smatrao da u ovom slučaju ćutanje nije opcija.

- Svi smo nemi svedoci i posmatrači, dakle i saučesnici, višenedeljne torture nad ovim mladimčovekom, mužem, ocem četvoro dece - započinje otac Stefan i dodaje:

- U duhu Hrista, da baci kamen svako ko je bez greha, postavljam pitanje: "Kako vas nije sramota istrah!" Ovo pitam i sve medije, ali i sve bezimene i isfrustrirane nebitne persone za čije postojanje znaju možda tek samo prve komšije…

Duhovnik Manastira Pokajnica poručuje da je savremeno društvo ozbiljno izgubilo kompas kada je reč o razlikovanju dobra od zla.

- Što se ne osilite na ove raspale mediokritete iz rijaliti-programa, na botoksiranog transvestita koji je pravo iz makedonskog zatvora dobio autorske emisije u Srbiji, na istetoviranog i bradatog demona kvazipevača utegnutog u svilu i kadifu, na transrodnu prostitutku koja u Srbiji promoviše svoj posao u Švajcarskoj, na starlete koje javno iznose svoje cenovnike, na satanistu koja se u svojim performansima poliva krvlju i mokraćom… Oni su kancer ovog društva, primer bluda i razvrata, Sodoma i Gomora - naglašava otac Stefan.

Istovremeno, podseća na jednu od temeljnih hrišćanskih poruka, da je ljudski život svetinja i da niko nema pravo da presuđuje drugome, naročito kada se sudovi zasnivaju na senzacionalizmu i površnim pričama.

- Ostavite čoveka na miru! Sve što je trebalo da reši, rešio je sa ženom, decom i svojim duhovnikom! Da li ste svesni svog stepena zla?! Čak i ako je uradio ono za šta ga vi "sveti i bezgrešni ljudi" optužujete (a podsećam vas da to još nije dokazano), on će za to dati odgovor Bogu. Nećete vi! Vi ćete dati odgovor za ovo za šta vas ja optužujem! Poruka koja seže do savesti i srca

Otac Stefan svoju poruku zaključuje rečima koje direktno pogađaju savest i dotiču srž ljudskog srca.

- Toliko od mene! Nikada nisam ćutao, pa neću ni sada! Na to ste navikli… Mir vam od Gospoda!

