Nema promene kada je fudbalska reprezentacija Srbije u pitanju
ISTA META, ISTO ODSTOJANJE: Srbija i dalje na 37. poziciji FIFA rang liste
Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 37. mesto na najnovijoj rang listi najboljih selekcija sveta, koju je objavila FIFA.
Fudbaleri Srbije se nalaze na 37. mestu sa 1.506,34 boda.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Reprezentacija Španije je zadržala prvo mesto na rang listi FIFA sa 1.877,18 bodova, Argentina je druga sa 1.873,33, dok se Francuska nalazi na trećoj poziciji sa 1.870.
Među deset najboljih selekcija sveta nalaze se još Engleska, Brazil, Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka i Hrvatska.
Naredna FIFA rang lista biće objavljena 19. januara 2026. godine.
