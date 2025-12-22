Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 37. mesto na najnovijoj rang listi najboljih selekcija sveta, koju je objavila FIFA.

Fudbaleri Srbije se nalaze na 37. mestu sa 1.506,34 boda.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Reprezentacija Španije je zadržala prvo mesto na rang listi FIFA sa 1.877,18 bodova, Argentina je druga sa 1.873,33, dok se Francuska nalazi na trećoj poziciji sa 1.870.

Među deset najboljih selekcija sveta nalaze se još Engleska, Brazil, Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka i Hrvatska.

Naredna FIFA rang lista biće objavljena 19. januara 2026. godine.

Ne propustiteFudbalJedan od najboljih i najskupljih fudbalera planete: Ovo je Aleksandar Pavlović kog smo izgubili, umesto Srbije izabrao je Nemačku (GALERIJA)
profimedia0906473962pavlovic.jpg
FudbalSRBIJA SLEDEĆE GODINE MOŽE DA IGRA PROTIV HRVATSKE! Poznati šeširi za Ligu nacija - Orlovima se smeše pakleni dueli, evo na koga mogu da idu naši fudbaleri!
Srbija, Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalTADIĆ, SERGEJ I VANJA SE VRAĆAJU U REPREZENTACIJU SRBIJE?! Veljko Paunović se oglasio i otkrio nove detalje! Ovo će oduševiti naciju, selektor Orlova ima plan!
BULGARIA-SERBIA_221.JPG
Fudbal"DRES FUDBALERA HRVATSKE JE KOPIJA NAVIJAČKE MAJICE SRBIJE" Hrvati u potpunoj neverici bljuju vatru: Smeće, namerno su nam ovo uradili...
Navijačka majica Srbije i dres Hrvatske

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport