KO ĆE POMAGATI DEJANU STANKOVIĆU U CRVENOJ ZVEZDI?! Novi trener tima sa Marakane otkrio na koga računa!
Dejan Stanković promovisan je u trenera FK Crvena zvezda, a na konferenciji za medije povodom njegovog povratka na Marakanu govorio je i o stručnom štabu koji će mu pomagati.
Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Nisam se sa Vladom čuo. Pratio sam utakmice koliko god sam mogao kada sam se rastao sa Spartakom. Znate kako je, brzo se dešava kod nas u fudbalu. Što se tiče stručnog štaba, biće Nenad Sakić sa mnom. Italijani, standardna ekipa. Uigrani smo, provodimo dosta vremena zajedno, znamo šta treba da radimo. To je "win-win" kombinacija - istakao je Stanković.
