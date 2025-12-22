Dejan Stanković promovisan je u trenera FK Crvena zvezda , a na konferenciji za medije povodom njegovog povratka na Marakanu govorio je i o stručnom štabu koji će mu pomagati.

- Nisam se sa Vladom čuo. Pratio sam utakmice koliko god sam mogao kada sam se rastao sa Spartakom. Znate kako je, brzo se dešava kod nas u fudbalu. Što se tiče stručnog štaba, biće Nenad Sakić sa mnom. Italijani, standardna ekipa. Uigrani smo, provodimo dosta vremena zajedno, znamo šta treba da radimo. To je "win-win" kombinacija - istakao je Stanković.