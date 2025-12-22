Slušaj vest

Dejan Stanković promovisan je u trenera FK Crvena zvezda, a na konferenciji za medije povodom njegovog povratka na Marakanu govorio je i o stručnom štabu koji će mu pomagati.

Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Nisam se sa Vladom čuo. Pratio sam utakmice koliko god sam mogao kada sam se rastao sa Spartakom. Znate kako je, brzo se dešava kod nas u fudbalu. Što se tiče stručnog štaba, biće Nenad Sakić sa mnom. Italijani, standardna ekipa. Uigrani smo, provodimo dosta vremena zajedno, znamo šta treba da radimo. To je "win-win" kombinacija - istakao je Stanković.

Ne propustiteFudbalZBOG ČEGA JE VLADAN MILOJEVIĆ OTIŠAO IZ CRVENE ZVEZDE?! Zvezdan Terzić se oglasio i otkrio sve detalje!
zvezda-sturm-press-542391.JPG
Fudbal"ZVAO ME JE DEJAN STANKOVIĆ, PLAKALI SMO..." Emotivna ispovest Marka Arnautovića o novom treneru Crvene zvezde!
profimedia-1028071355.jpg
FudbalŠTA ČEKA STANKOVIĆA U ZVEZDI? Odmah "vatra", manjak vremena i dva ključna zadatka
Dejan Stanković
FudbalSA DEJANOM STANKOVIĆEM I ONI DOLAZE NA MARAKANU: Biće Crvena zvezda još jača i moćnija!
zvezda-makabi--59939.jpg

 BONUS VIDEO:

Dejan Stanković čestitao Kuriru 20. rođendan: Nastavite jako, hrabro i uspešno! Izvor: Kurir