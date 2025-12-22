- Dosta se i meni izdešavalo stvari. Nadam se da sam se promenio na bolje. Slušao sam konferenciju Saleta Obradovića kada je pričao "autokrata" i mora i mora. Slažem se sa njime, prepoznao sam i malo sebe da to nekad mora drugačije. Početak je bio sa šalom i dresom, ali se raslo. Na svakih šest meseci se mnjalo. Dolazim iskusniji, spremniji i mirniji. Sada ćete reći sigurno zbog Rusije, ali tada sam bio nemiran zbog sudija, ne volim nepravdu, igrao sam fudbal, ne kriket, a neke stvari mogu da prepoznam, to me je malo izbaci iz ritma. Što se svlačionice tiče, neču tražiti ništa što nije normalno, veliki klub, dobro su plaćeni, treba samo da budu profesionalci, ako to rade super, ako ne sami sebe će otpisati - rekao je Dejan Stanković.