Slušaj vest

Dejan Stanković promovisan je u trenera FK Crvena zvezda, a na konferenciji za medije povodom njegovog povratka na Marakanu otkrio je i kako je dobio motivaciju posle jednog obraćanja Saše Obradovića.

Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Dosta se i meni izdešavalo stvari. Nadam se da sam se promenio na bolje. Slušao sam konferenciju Saleta Obradovića kada je pričao "autokrata" i mora i mora. Slažem se sa njime, prepoznao sam i malo sebe da to nekad mora drugačije. Početak je bio sa šalom i dresom, ali se raslo. Na svakih šest meseci se mnjalo. Dolazim iskusniji, spremniji i mirniji. Sada ćete reći sigurno zbog Rusije, ali tada sam bio nemiran zbog sudija, ne volim nepravdu, igrao sam fudbal, ne kriket, a neke stvari mogu da prepoznam, to me je malo izbaci iz ritma. Što se svlačionice tiče, neču tražiti ništa što nije normalno, veliki klub, dobro su plaćeni, treba samo da budu profesionalci, ako to rade super, ako ne sami sebe će otpisati - rekao je Dejan Stanković.

Ne propustiteFudbalEMOTIVNI DEJAN STANKOVIĆ SE SETIO SINIŠE MIHAJLOVIĆA! Vratio se u Crvenu zvezdu, pa otkrio tajnu: "Ćale je hteo..."
STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_06.JPG
FudbalKO ĆE POMAGATI DEJANU STANKOVIĆU U CRVENOJ ZVEZDI?! Novi trener tima sa Marakane otkrio na koga računa!
Dejan Stanković
FudbalZBOG ČEGA JE VLADAN MILOJEVIĆ OTIŠAO IZ CRVENE ZVEZDE?! Zvezdan Terzić se oglasio i otkrio sve detalje!
zvezda-sturm-press-542391.JPG
FudbalCRVENA ZVEZDA PREDSTAVILA NOVOG TRENERA! DEJAN STANKOVIĆ OTVORIO DUŠU! Zahvaljivao se Milojeviću, otkrio kakvi su planovi, pa emotivnim rečima o Mihi dirnuo sve
STANKOVIC DEJAN-PROMOCIJA_02.JPG

 BONUS VIDEO:

Dejan Stanković čestitao Kuriru 20. rođendan: Nastavite jako, hrabro i uspešno! Izvor: Kurir