Slušaj vest

Vladan Milojević je na kraju jesenje polusezone napustio klupu šampiona Srbije i njega je nasledio Dejan Stanković.

1/10 Vidi galeriju Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pored Stankovića na konferenciji za medije govorio je i generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

Terzić je između ostalom pričao i o zimskom prelaznom roku.

"Imali smo mnogo povreda. Što se tiče pozicija na boku, imali smo 6-7 kvalitetnih rešenja, na kraju smo ostali praktično bez ijednog. Da ne pričamo unapred, posle ove promocije stavljamo sve na papir, ali smo već i razgovarali oko toga. Moguće da će biti jedno ili dva osveženja na poziciji krila, možda još jedan špic, možda još neke pozicije... (smeh). Videćemo. Biće zvezdaši zadovoljni kako će Crvena zvezda izgledati na proleće - rekao je Terzić i potom dodao:

"Ne, Kostov ne odlazi u januaru, imamo mnogo utakmica u januaru, ako ne obezbedimo plasman u prvih osam, imamo još ve utakmice, domaće prvenstvo, mislim da niko neće biti prodat, treba nam ogroman roster. Ne zaboravite da Zvezda ima duplo prvenstvo, kvalifikacije na početku, liga, mnogo više utakmica nego svi ostali klubovi. Svesni smo povreda, umora, fizičkog pražnjenja", rekao je Terzić.