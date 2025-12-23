CELA HRVATSKA BRUJI SAMO O NJOJ: Vrela navijačica se pojavila na utakmici! Svi su gledali u...
Dok su Osijek i Slaven Belupo odmerivali snage u subotu u sklopu 18. kola hrvatskog prvenstva, pažnja publike i javnosti bila je usmerena ka jednoj mladoj dami.
U dresu Mančester Sitija koji je podigla onako senzualno, da joj se malo vidi trbuh, podigla je temperaturu u ove zimske dane. Svi su se pitali ko je lepotica na tribini i gledali u nju?
Navijačica o kojoj priča cela Hrvatska je mlada osječka influnserka Lara Krličevič koja nije skrivala da joj godi dobijena pažnja.
Ponosna Slavonka, kako ističe na društvenim mrežama, ima 14 i po hiljada pratilaca na Instagramu te preko 40 hiljada na TikToku, a s novom objavom oduševila je pratioce.
Uz svoje je fotografije kratko napisala spomenutu misao:
"Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Mančester Siti."