Slušaj vest

Dok su Osijek i Slaven Belupo odmerivali snage u subotu u sklopu 18. kola hrvatskog prvenstva, pažnja publike i javnosti bila je usmerena ka jednoj mladoj dami.

1/10 Vidi galeriju Lara Krličević Foto: Instagram / lara_os

U dresu Mančester Sitija koji je podigla onako senzualno, da joj se malo vidi trbuh, podigla je temperaturu u ove zimske dane. Svi su se pitali ko je lepotica na tribini i gledali u nju?

Navijačica o kojoj priča cela Hrvatska je mlada osječka influnserka Lara Krličevič koja nije skrivala da joj godi dobijena pažnja.

Ponosna Slavonka, kako ističe na društvenim mrežama, ima 14 i po hiljada pratilaca na Instagramu te preko 40 hiljada na TikToku, a s novom objavom oduševila je pratioce.

Uz svoje je fotografije kratko napisala spomenutu misao:

"Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Mančester Siti."