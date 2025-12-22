Slušaj vest

Fudbalski klub Pari Sen Žermen planira da ponudi Luisu Enrikeu do sada neviđeni ugovor - doživotni.

 PSŽ toliko veruje da je Luis Enrike pravi trener za dugi niz godina, da Naser Al-Kelaifi želi da mu ponudi "blanko" i neodređeni ugovor, doživotni, do sada neviđen u fudbalskom svetu, pišu španski mediji.

Uz to, PSŽ želi da mu ponudi i ogromnu platu po kojoj će biti najplaćeniji trener na svetu, ali cifra nije otkrivena.

Luis Enrike je više puta ponovio da je srećan u Parizu, na privatnom i na sportskom planu, te deluje da bi mogao da ostane, samo je veliko pitanje da li će se obavezati baš ovako i da ostane u "zlatnom" kavezu ukoliko nekada bude želeo da ode.

Španac je u karijeri vodio Barselonu B, pa Seltu, Romu, onda je ispisao zlatne stranice u svojoj Barsi od 2014. do 2017. nakon čega je pre dolaska u Pariz vodio reprezentaciju Španije.

Sa Pari Sen Žermenom je osvojio sve moguće trofeje, a ove godine čak šest i tako je ispisao istoriju ovog kluba...

PSŽ Pari Sen Žermen
PSŽ Pari Sen Žermen
