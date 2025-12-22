Slušaj vest

Makedonski trener Goce Sedloski novi je selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije, odlučio je danas upravni odbor nacionalnog saveza.

1/4 Vidi galeriju Kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Kako je saopštila Fudbalska federacija Makedonije (FFM), Sedloski je jedno od najprepoznatljivijih imena u istoriji makedonskog fudbala, bio je kapiten reprezentacije i prvi odigrao 100 utakmica za nacionalni tim.

Dodaje se da Sedloski ima iskustvo u trenerskom štabu reprezentacije, jer je u avgustu 2012. godine, predvodio makedonsku A reprezentaciju kao vršilac dužnosti selektora u prijateljskoj utakmici protiv Litvanije u Skoplju (1:0).

U trenerskoj karijeri radio je kao pomoćnik i vršilac dužnosti makedonskog selektora, a na klupskom nivou vodio je Horizont Turnovo, Vardar, Rigu (Letonija), Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), drugi tim zagrebačkog Dinama (Hrvatska), Škupi, Vlazniju (Albanija) i Rabotnički.

"Sedloski je osvojio tri šampionske titule, sa FK Vardar u sezonama 2015/16 i 2016/17, sa FK Škupi u sezoni 2021/22, kao i Kup sa FK Vardar u sezoni 2024/25", navodi se u saopštenju FFM.

Severnu Makedoniju 26. marta očekuje polufinale baraža za Svetsko prvenstvo, u kojem gostuju selekciji Danske.

Pobednik tog meča u finalu baraža igra sa boljim iz duela između Češke i Irske.