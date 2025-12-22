GOCE SEDLOSKI NOVI SELEKTOR: Legenda predvodi Severnu Makedoniju u baraž za Svetsko prvenstvo
Makedonski trener Goce Sedloski novi je selektor fudbalske reprezentacije Severne Makedonije, odlučio je danas upravni odbor nacionalnog saveza.
Kako je saopštila Fudbalska federacija Makedonije (FFM), Sedloski je jedno od najprepoznatljivijih imena u istoriji makedonskog fudbala, bio je kapiten reprezentacije i prvi odigrao 100 utakmica za nacionalni tim.
Dodaje se da Sedloski ima iskustvo u trenerskom štabu reprezentacije, jer je u avgustu 2012. godine, predvodio makedonsku A reprezentaciju kao vršilac dužnosti selektora u prijateljskoj utakmici protiv Litvanije u Skoplju (1:0).
U trenerskoj karijeri radio je kao pomoćnik i vršilac dužnosti makedonskog selektora, a na klupskom nivou vodio je Horizont Turnovo, Vardar, Rigu (Letonija), Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), drugi tim zagrebačkog Dinama (Hrvatska), Škupi, Vlazniju (Albanija) i Rabotnički.
"Sedloski je osvojio tri šampionske titule, sa FK Vardar u sezonama 2015/16 i 2016/17, sa FK Škupi u sezoni 2021/22, kao i Kup sa FK Vardar u sezoni 2024/25", navodi se u saopštenju FFM.
Severnu Makedoniju 26. marta očekuje polufinale baraža za Svetsko prvenstvo, u kojem gostuju selekciji Danske.
Pobednik tog meča u finalu baraža igra sa boljim iz duela između Češke i Irske.