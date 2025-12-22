Slušaj vest

Legendarni francuski napadač Tjeri Anri pre nekoliko dana dobio je nagradu za životno delo od BBC-a čime se pohvalio na društvenim mrežama.

Anri je na ceremoniju stigao u pratnji supruge Andree i njihovom decom.

Nagrada za životno delo

Anri iza sebe ima neverovatnu fudbalsku karijeru u kojoj je uspeo da osvoji skoro sve što je mogao, a najbolje dane proveo je igrajući za Arsenal i Barselonu.

Pored toga neizbrisiv trag ostavio je i u dresu reprezentacije Francuske, a nakon što je završio igračku karijeru odlučio j da se posvetiti trenerskom poslu.

Andrea Rajačić, Tjeri Anri Foto: Izzy Clayton / Alamy / Profimedia

No, u poslednje vreme Anri radi većinom kao fudbalski analitičar u Engleskoj, te je deo CBS-ove emisije za Ligu šampiona koja je postala jedna od najpopularnijih u sportskoj javnosti.

Srpkinja potpuno pomutila razum Anriju

Andrea Rajačić, prelepa Srpkinja rodom iz Sarajeva, svojevremno je napravila, doduše nenadano, pravu pometnju u svetskom džet-setu. Naime, upravo ona je potpuno pomutila razum nekadašnjem kapitenu francuske reprezentacije Tijeriju Anriju!

Danas žive u srećnom braku, pojavljuju se zajedno na svim prestižnim događajima, uživaju u porodičnom životu više od decenije. A Andrea posebno sve oduševljava time što sve ove godine uopšte ne daje intervjue, ističući da joj je privatnost najdragocenija, a bila je suprugu najveća podrška dok je aktivno igrao fudbal.

Andrea Rajačić Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Koliko je ljubav među njima bila fatalana već na prvi pogled, govori i činjenica da je Anri ostavio svoju suprugu i manekenku Kler Meri zbog Andree. U braku sa njom dobio je ćerku Teu.

"Osoba sam koja jako drži do privatnosti i ne bih želela da istupam s bilo kakvim izjavama. Znate i sami kako je s osobama poput Tjerija i pod kakvim su pritiskom javne osobe. Oboje se slažemo u tome da ne iznosimo detalje o našoj vezi. Istina je da smo u vezi oko godinu dana i da smo se upoznali u Španiji. Nisam se nikada bavila manekenstvom iako se to vrti po medijima, nego sam u Americi završila menadžment. Više od toga, posebno sada, ne bih želela da otkrivam. Možda promenim mišljenje nakon nekog vremena, ali zasad je tako", rekla je simpatična Sarajka 2012. godine u jednom od retkih javnih nastupa.

Andrea potiče iz ugledne porodice

Andrea potiče iz ugledne porodice. Majka Tatjana je profesorka ruskog jezika, a otac Nebojša jedan je od najuglednijih plastičnih hirurga u BiH, no trenutno radi u Kuvajtu, gde vodi Kliniku za lečenje opeklina i plastičnu hirurgiju.

Upravo u Kuvajtu su Andrea i njena mlađa sestra Jovana završile srednju školu, da bi nakon toga nastavile obrazovanje u Americi, gde su u sklopu ekonomskog fakulteta obe završile studije menadžmenta.

Jovana je nakon studija otišla da živi Španiju, a tokom jednog od poseta sestri Andrea je odlučila da se i sama preseli u Barselonu. Tamo je na leto 2008. upoznala napadača Barselone Tjerija Anrija.

Par je u srećnom braku i imaju troje dece - Tristana, Gabrijela i Tatianu.

Vrlo često posećuju Sarajevo, a posebno vole zimu da provode na Jahorini gde porodica Rajačić ima vikendicu.