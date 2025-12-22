Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Južne Afrike pobedila je večeras u Marakešu selekciju Angole sa 2:1, u utakmici prvog kola Grupe B na Afričkom kupu nacija.

Afrički kup nacija 2025 Foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

 Južnu Afriku je u vođstvo doveo Osvin Apolis u 21. minutu, da bi izjednačenje Angoli doneo Manuel Kafumana u 35. minutu.

Pobedu Južnoj Africi doneo je fudbaler Barnlija Lajl Foster u 79. minutu.

Za selekciju Angole od 76. minuta igrao je fudbaler Crvene zvezde - Milson.

Večeras se od 21.00 u okviru Grupe B u Agadiru sastaju Egipat i Zimbabve.

Ranije danas u prvom kolu Grupe A Mali i Zambija su u Kazablanki odigrali nerešeno 1:1.

Afrički kup nacija igra se u Maroku od nedelje i traje do 18. januara.

