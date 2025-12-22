Slušaj vest

Futsal reprezentacija Srbije poražena je  u Vranju od selekcije Španije sa 0:3, u prijateljskoj utakmici.

Futsal Srbija - Španija 1:5 Foto: Fss

Španija je sva tri gola postigla u drugom poluvremenu, a u strelce su se upisali Adrijan Gonsales Rivera u 24, Dani Zurdo u 33. i Morales Sesilijo u poslednjem, 40. minutu.

Srbija je u subotu u Nišu poražena od Španije sa 1:5, u prvoj prijateljskoj utakmici.

Španiju u januaru očekuje nastup na Evropskom prvenstvu, a mečeve će igrati u Grupi C u Ljubljani sa Slovenijom, Belorusijom i Belgijom.

