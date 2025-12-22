Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka sa 1:0, u utakmici 20. kola Super lige Srbije
SUPERLIGA SRBIJE
U KRUŠEVCU SPUŠTENA ZAVESA NA JESENJU POLUSEZONU: Radnički iz Kragujevca savladao Napredak i zakucao ga za dno tabele!
Gosti su do prednosti došli u 37. minutu preko Kilijana Bevisa.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Napredak je najbolju priliku za izjednačenje imao u 59. minutu, kada je udarac sa "bele tačke" izveo Andrija Majdevac, ali je golman Radničkog Luka Lijeskić zaustavio njegov pokušaj.
Radnički iz Kragujevca je prvi deo sezone završio na osmom mestu Super lige Srbije sa 27 bodova, dok je Napredak na poslednjem, 16. mestu, sa 12 bodova.
Sezona u Super ligi Srbije nastavlja se krajem januara. Radnički u narednom kolu u Kragujevcu igra protiv IMT-a, a Napredak dočekuje Javor.
