Gosti su do prednosti došli u 37. minutu preko Kilijana Bevisa.

Napredak je najbolju priliku za izjednačenje imao u 59. minutu, kada je udarac sa "bele tačke" izveo Andrija Majdevac, ali je golman Radničkog Luka Lijeskić zaustavio njegov pokušaj.

Radnički iz Kragujevca je prvi deo sezone završio na osmom mestu Super lige Srbije sa 27 bodova, dok je Napredak na poslednjem, 16. mestu, sa 12 bodova.

Sezona u Super ligi Srbije nastavlja se krajem januara. Radnički u narednom kolu u Kragujevcu igra protiv IMT-a, a Napredak dočekuje Javor.