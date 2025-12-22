Slušaj vest

Fudbaleri Napolija osvojili su večeras Superkup Italije, pošto su u Rijadu u finalu savladali Bolonju sa 2:0.

Vanja Milinković-Savić u dresu Napolija Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Oba gola za aktuelnog prvaka Italije postigao je David Neres u 39. i 57. minutu.

Napoliju je ovo treći trofej u Superkupu, nakon što su 1990. i 2014. godine u finalima bili bolji od Juventusa.

Za Napoli je ceo meč branio srpski golman Vanja Milinković-Savić.

