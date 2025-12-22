Slušaj vest

Tiknizjan je pružao promenljive partije tokom jeseni, a sada je otkrio kako je stigao u Srbiju.

“Odlučio sam se za pet minuta… Pozvao me je menadžer, rekao da postoji interesovanje Zvezde, pomislio sam “sjajno”, a kasnije me je okrenuo i Marko Marin, nekada sjajni fudbaler i praktično smo se dogovorili odmah. Postojala je i opcija za Slovan iz Bratislave, ali nije mogla da se meri sa Beogradom.", rekao je Tiknizjan za ruske medije.

Marka Arnautovića kao sjajnog momka, prijatelja i profesionalca.

“Glavna zvezda tima… Odlična osoba, odličan fudbaler, mogu da budem prezadovoljan što mogu da treniram sa njim, poklapaju nam se energije, obojica smo malo ludi. Nekoliko puta je pokrenuo razgovor sa mnom i neverovatan je čovek. Kada smo igrali protiv Leha, pozvao je Henrika Mktarijana, sa kojim je igrao u Interu i nahvalio me. Nemam reči za njega. On je spaja svlačionicu, održao je sastanak sa nama pred Lil i rekao – ja sam isti kao i vi, nisam ništa drugačiji ni od koga, sve je u našim glavama – i dao nam samopouzdanje koje nam je bilo prekopotrebno” priča Tiknizjan i pominje interesantan deo posle poraza od Brage:

“Posle te utakmice sam imao potrebu da pitam saigrače zbog čega nema reakcije kada je Arnautović fauliran na pola terena i izašao iz igre… Kada protivnik pravi prljave faulove, mi se ne bunimo, igračima su glave dole, nezainteresovano delujemo. Mnogi su me podržali posle tih reči i mislim da nas je to ujedinilo”, objasnio je Jermen.