Krajem devedesetih godina prošlog veka, jedna od najvećih sportskih zvezda u našoj zemlji bio je nekadašnji fubaler, a sada funkcioner FK Partizan, Predrag Mijatović.

Mijatović se, kao jako mlad, oženio jednom od najlepših Beograđanki i ćerkom čuvene dizajnerke Verice Rakočević.

On je, godinama pre nego što je upoznao današnju suprugu Anetu, bio u braku s Elenom Karić (danas Karaman).

Kako je Elena pričala, oni su se upoznali u jednom restoranu, dok je ona završavala Trinaestu beogradsku gimnaziju, a nakon kraće veze odlučili su vrlo mladi da se venčaju. Prema rečima dizajnerke, njeni roditelji nisu bili oduševljeni jer se ona udaje sa samo 19 godina, a ne zna kako su reagovali Mijatovićevi roditelji.

I sam fudbaler danas kaže da misli da su Elena i on prenaglili.

- Ne znam da li sam slomio srce mnogim ženama, mislim da nisam. Obično se fudbaleri zbog načina života i brzog sazrevanja, obično se odluče na taj korak ženidbe i stvaranja porodice vrlo mladi. To je bio slučaj sa mnom. Oženio se dobio dete i fokusirao se na karijeru. Možda da mogu ponovo da se vratim, verovatno ne bih napravio nešto slično - rekao je Mijatović.

Kako je on istakao, za fudbalere je bilo normalno da se žene vrlo mladi i potom koncentrišu na karijeru.

- Ali to je tada bilo potpuno normalno i kad analizirate sve neke bivše fudbalere tog mog doba, onda je to manje-više isto – 21, 22, 23 godine, klinci koji su fokusirani na fudbal, ožene se mladi, gomila od njih napravi grešku, kao što sam napravio ja, pa se razvedu, pa svašta nešto, ali to je normalno za fudbalera tih godina - rekao je svojevremeno u intervjuu za Unu.

Svoj prvi brak Mijatović danas danas ocenjuje kao grešku, a to je, kaže, shvatio tek nakon razvoda:

- Iz ove perspektive mislim da je bila greška, jer sam se posle šest-sedam godina razveo. Svaki razvod shvatiš da si pogrešio. Tada nisam znao da je greška, ali iz ove perspektive kažem da je greška i to tako treba shvatiti, nikako drugačije. Ne samo što si mlad, nego te i profesija navodi da ne možeš da se koncentrišeš da si tu – prisetio se Mijatović.

Elena i Predrag su, inače, dobili dvoje dece – Luku i Andreju, a njihov mlađi sin rođen je sa cerebralnom paralizom i preminuo 2009. godine.

Ko je Predrag Mijaotović?

Predrag Mijatović je bivši srpski fudbaler i sportski radnik, jedan od najistaknutijih igrača sa prostora Srbije u poslednjim decenijama dvadesetog veka. Rođen je 19. januara 1969. godine u Titogradu, današnjoj Podgorici.

Fudbalsku karijeru započeo je u Budućnosti iz Podgorice, gde je vrlo rano skrenuo pažnju na sebe talentom, tehnikom i osećajem za igru. Već kao mlad igrač prešao je u Partizan, u kojem je ostvario zapažene rezultate i postao jedan od nosilaca ekipe. Sa crno-belima je osvojio titulu državnog prvaka i stekao status jednog od najboljih napadača u zemlji.

Usledio je odlazak u inostranstvo i prelazak u Valensiju, gde je Mijatović dostigao punu igračku zrelost. U dresu španskog kluba bio je među najboljim strelcima prvenstva i jedan od najvažnijih igrača ekipe. Njegove igre u Valensiji otvorile su mu vrata Real Madrida, kluba u kojem je ostvario najveći uspeh u karijeri.

U Real Madridu Predrag Mijatović je ostavio dubok trag. Najznačajniji trenutak dogodio se 1998. godine, kada je postigao odlučujući gol u finalu Kupa evropskih šampiona, čime je klubu doneo dugo očekivani trofej. Taj pogodak učinio ga je jednim od najpoznatijih srpskih fudbalera u svetu.

Za reprezentaciju je nastupao u periodu zajedničke države Srbije i Crne Gore. Bio je jedan od ključnih igrača nacionalnog tima i učesnik velikih međunarodnih takmičenja, a često je nosio i kapitensku traku.

Po završetku igračke karijere Mijatović je ostao u fudbalu. Obavljao je dužnost sportskog direktora Real Madrida, gde je učestvovao u stvaranju ekipe koja je osvajala domaće i evropske trofeje. Kasnije je bio aktivan i u fudbalskim poslovima, kao savetnik i zastupnik igrača.

Predrag Mijatović se smatra jednim od najuspešnijih srpskih fudbalera svoje generacije, a njegov gol u finalu evropskog takmičenja ostao je upamćen kao jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji kluba za koji je nastupao.

Elena Karić – biografija

Elena Karić je srpska dizajnerka nameštaja i preduzetnica, poznata po radu u oblasti unutrašnjeg uređenja prostora i savremenog dizajna. Rođena je u Beogradu, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje.

Školovanje je nastavila u inostranstvu, gde je stekla znanje iz oblasti dizajna i umetnosti. Tokom obrazovanja razvila je interesovanje za oblikovanje prostora, spoj funkcionalnosti i estetike, kao i za upotrebu prirodnih materijala u savremenom enterijeru.

Po povratku u Srbiju započela je samostalan rad i ubrzo osnovala sopstveni studio za dizajn nameštaja i unutrašnje uređenje. Njeni radovi prepoznatljivi su po jednostavnim linijama, toplim materijalima i naglašenom osećaju za detalje. Posebnu pažnju posvećuje ručnoj izradi i saradnji sa domaćim majstorima.

Elena Karić je kroz svoj rad učestvovala u uređenju stambenih i poslovnih prostora, a njeni projekti privukli su pažnju stručne i šire javnosti. Smatra se jednim od mladih imena savremenog srpskog dizajna, sa jasnim autorskim pečatom.

U javnosti je poznata i po porodičnom poreklu, ali se tokom godina izborila za sopstveno mesto kroz profesionalni rad i stvaralaštvo. Aktivna je u promociji kulture stanovanja i značaja kvalitetnog dizajna u svakodnevnom životu.

Elena Karić danas nastavlja da razvija svoj studio i projekte, ostajući posvećena ideji da prostor u kojem ljudi žive i rade treba da bude istovremeno lep, funkcionalan i trajan.

