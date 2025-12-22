MIJATOVIĆ PROGOVORIO O STATUSU JOVANA MILOŠEVIĆA: Iz njegove izjave se jasno zaključuje sudbina napadača
Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović oglasio se o statusu najboljeg napadača tima Jovana Miloševića.
Ugovor o pozajmici najefikasnijem napadaču Partizana ističe 31. decembra i crno-beli ga žele makar do kraja sezone, ali se pita njegov matični klub Štutgart.
Predrag Mijatović je o tome govorio večeras u emisiji "Indirektno" kod Popa i Milana na TV Una.
"Istina je, 31. decembra ističe pozajmica. U ovom trenutku igrač ima želju da ostane, to je njegov cilj. Želja njegovih agenata takođe. Partizan želi da on ostane. Međutim, imamo neki klub koji se zove Štutgart. Znam da je želja igrača jako bitna, ali on je njihov igrač. Oni jedan deo plate plaćaju. To su neke finese koje ljudi moraju da znaju. Mi smo spremni da bacimo kuću kroz prozor, da uzmemo njegova prava da bude naš, ali Štutgart se pita...", rekao je Mijatović.
Utisak je da je trenutno Jovan Milošević predaleko od Humske, no sve će biti rešeno u narednom periodu.