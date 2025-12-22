Slušaj vest

Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović oglasio se o statusu najboljeg napadača tima Jovana Miloševića.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Ugovor o pozajmici najefikasnijem napadaču Partizana ističe 31. decembra i crno-beli ga žele makar do kraja sezone, ali se pita njegov matični klub Štutgart.

Predrag Mijatović je o tome govorio večeras u emisiji "Indirektno" kod Popa i Milana na TV Una.

"Istina je, 31. decembra ističe pozajmica. U ovom trenutku igrač ima želju da ostane, to je njegov cilj. Želja njegovih agenata takođe. Partizan želi da on ostane. Međutim, imamo neki klub koji se zove Štutgart. Znam da je želja igrača jako bitna, ali on je njihov igrač. Oni jedan deo plate plaćaju. To su neke finese koje ljudi moraju da znaju. Mi smo spremni da bacimo kuću kroz prozor, da uzmemo njegova prava da bude naš, ali Štutgart se pita...", rekao je Mijatović.

Utisak je da je trenutno Jovan Milošević predaleko od Humske, no sve će biti rešeno u narednom periodu.

Ne propustiteFudbalŠTA SE DEŠAVA SA JOVANOM MILOŠEVIĆEM?! Oglasio se trener Partizana i otkrio stanje povrede napadača crno-belih!
Jovan Milošević
FudbalOGROMAN ŠOK ZA PARTIZAN! Povredio se najbolji fudbaler crno-belih! Ima naprsnuće šake, ovo je veliki problem za Parni valjak!
FK Partizan
Fudbal"SVI ZNAJU ŠTA JE MOJA ŽELJA..." Jovan Milošević otkrio kako je Partizan prvi na tabeli i priznao gde želi da nastavi karijeru
Jovan Milošević
FudbalSPREMNA ZAMENA ZA JOVANA MILOŠEVIĆA! Brutalni golgeter alternativa napadaču Partizana, čeka se potpis!
Jovan Milošević
FudbalŠTA KVARI SREĆU IZMEĐU PARTIZANA I JOVANA MILOŠEVIĆA: Suma nije zanemarljiva! Evo gde je ključ za crno-bele - ima li Mijatović aduta u rukavu?
jm.jpg

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir