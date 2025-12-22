"Istina je, 31. decembra ističe pozajmica. U ovom trenutku igrač ima želju da ostane, to je njegov cilj. Želja njegovih agenata takođe. Partizan želi da on ostane. Međutim, imamo neki klub koji se zove Štutgart. Znam da je želja igrača jako bitna, ali on je njihov igrač. Oni jedan deo plate plaćaju. To su neke finese koje ljudi moraju da znaju. Mi smo spremni da bacimo kuću kroz prozor, da uzmemo njegova prava da bude naš, ali Štutgart se pita...", rekao je Mijatović.