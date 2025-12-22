Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan u poslednje dve sezone dva puta je menjao trenera.

 Posle Sava Milošević, prošle sezone šef struke je postao Srđan Blagojević, da bi ga ove sezone zamenio Nenad Stojaković.

O ovoj temi govorio je u emisiji "Indirektno" na TV Una Predrag Mijatović. Potpredsednik Partizana je otkrio da je prošle godine završio zvučno ime za trenera, ali da do dogovora nije došlo.

"Kod trenera uvek postoji skepticizam. Nenad je čovek koji uživa moje maksimalno poverenje. Došao je u situaciju gde nemamo mnogo opcija. I kad je Savo otišao, ja pričam sa trenerima. Ja sam prošle godine završio Klarensa Sedorfa da dođe, pre Srđana. Onda sam razmišljao, nismo mi za stranca. Nismo za takvo neko ime. On će da ode posle mesec dana. Nenad poznaje te klince, ima još mnogo toga da nauči, ali će u ovom periodu to i uraditi. Pričao sam sa njim, ne mogu da vam odajem detalje kako sam skapirao da je najbolja opcija. Ja stojim iza njega. Izgubio je dve utakmice, ja sam optimista i mislim da ćemo biti prvi. Biće utakmica koje ćemo izgubiti", rekao je Mijatović.

