Posle pete vezane pobede Espanjol na petom mestu Primere ima 33 boda
Fudbal
DMITROVIĆ ODBRANIO ESPANJOL: Klub iz Barselone savladao u gostima Atletik Bilbao
Slušaj vest
Fudbaleri Espanjola pobedili su večeras na gostovanju Atletik Bilbao sa 2:1, u utakmici 17. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Baskijski tim je u vođstvo doveo Aleks Berenger u 38. minutu, a Espanjol do izjednačenja dolazi šest minuta kasnije golom Karlosa Romera.
Pobedu ekipi iz Barselone doneo je Pere Milja u 52. minutu.
Ceo meč za Espanjol branio je srpski golman Marko Dmitrović.
Posle pete vezane pobede Espanjol na petom mestu Primere ima 33 boda, a Atletik Bilbao na osmoj poziciji ima 23 boda.
U narednom kolu Espanjol u gradskom derbiju dočekuje Barselonu, dok Atletik Bilbao gostuje Osasuni.
Reaguj
Komentariši