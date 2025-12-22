Slušaj vest

Fudbaleri Espanjola pobedili su večeras na gostovanju Atletik Bilbao sa 2:1, u utakmici 17. kola španske Primere.

Primera 2025-2026

Baskijski tim je u vođstvo doveo Aleks Berenger u 38. minutu, a Espanjol do izjednačenja dolazi šest minuta kasnije golom Karlosa Romera.

Pobedu ekipi iz Barselone doneo je Pere Milja u 52. minutu.

Ceo meč za Espanjol branio je srpski golman Marko Dmitrović.

Posle pete vezane pobede Espanjol na petom mestu Primere ima 33 boda, a Atletik Bilbao na osmoj poziciji ima 23 boda.

U narednom kolu Espanjol u gradskom derbiju dočekuje Barselonu, dok Atletik Bilbao gostuje Osasuni.

