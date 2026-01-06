Slušaj vest

Veliki deo navijača Partizana bio je skeptičan kada je reč o fudbalskom klubu i rezultatima, koji je u vatru ovog leta bacio mlade, ali i talentovane fudbalere...

Bio je to veliki rizik uprave crno-belih, ali su Partizanove bebe odmah letos pokazale da je reč o dijamantima koje je potrebno samo izbrusiti.

Partizan je ispao iz Evrope, ali je uspeo da atraktivnim fudbalom, na gol više, obezbedi jesenju titulu i pokuša da je na proleće odbrani!

Član uprave Partizana Predrag Mijatović najavio da crno-beli neće tek tako prodavati, a pojedinicima je odredio i ogromne klauzule - koje se kreću u visini od čak 15 miliona evra!

Ognjen Ugrešić, Nikola Simić, Vanja Dragojević, Andrej i Bogdan Kostić, Milan Vukotić, Miloš Roganović i mnogi drugi - garant za budućnost kluba!

Analitička kompanija "CIES" ističe da su Ognjen Ugrešić i Nikola Simić trenutno najvredniji igrači vicešampiona Srbije.

Prema procenama švajcarske organizacije, 19-godišnji vezista Ugrešić trenutno vredi 8.000.000 evra, a očekuje se da njegova vrednost bude duplirana.

Sa druge strane, mladi štoper rođen 2007. godine trenutno se procenjuje na 7,1 milion evra, a projekcije govore da bi njegova cena do sledećeg leta mogla da poraste za dodatnih 5,4 miliona.

Milan juri Andreja Kostića!

Nedavno je Gazetta dello Sport objavila informaciju da Milan želi Andreja Kostića u svojim redovima, kao i da su rosoneri za Crnogorca spremni da izdvoje između 5.000.000 i 10.000.000 evra.

Od transfera po spomenutoj ceni neće biti ništa zato što je uprava crno-belih odlučna u želji da svoje bisere ne pušta ispod granice određene klauzulom. U slučaju 18-godišnjeg špica, ona iznosi 20.000.000 evropskih novčanica - tvrde iz Partizana!

Nekadašnji član podgoričke Budućnosti letos je domovinu zamenio Beogradom u transferu vrednom 900.000 evra. Zaradiće Partizan daleko više od prodaje Kostića, nego što ga je letos platio. Bio je to mudar i hrabar potez.

Ono što je dobro jeste to što je Partizan ranije obnovio ugovore sa mladim nadama, a ko ih bude želeo, moraće da masno plati velikanu iz Humske.

Novac je preko potreban Partizanu, a u Humskoj su u 2025. godini uložili dosta strpljenja i vreme je da uskoro pokupi bogati kajmak.

