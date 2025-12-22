Egipat je do tri boda stigao u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena
MOHAMED SALAH HEROJ EGIPTA: Napadač Faraona u nadonkadi vremena srušio Zimbabve na Afričkom kupu nacija
Fudbaleri Egipta pobedili su večeras u Agadiru selekciju Zimbabvea sa 2:1, u utakmici prvog kola Grupe B na Afričkom kupu nacija.
Afrički kup nacija 2025 Foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia
U 20. minutu Zimbabve je poveo golom Prinsa Dubea u 20. minutu, dok je izjednačenje Egiptu doneo napadač Mančester sitija Omar Marmuš u 64. minutu.
Egipat je do tri boda stigao u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao Mohamed Salah.
U Grupi B Južna Afrika i Egipat imaju po tri boda, dok su Zimbabve i Angola bez bodova.
Egipat u narednom kolu, 26. decembra, igra protiv Južne Afrike, a Zimbabve istog dana igra protiv Angole.
Afrički kup nacija igra se u Maroku od nedelje i traje do 18. januara.
