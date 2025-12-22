Za Fulam je ceo meč odigrao srpski fudbaler Saša Lukić, dok je svih 90 minuta za goste odigrao Nikola Milenković
SAŠA LUKIĆ SLAVIO PROTIV NIKOLE MILENKOVIĆA: Fulam iz penala do tri boda protiv Notingem Foresta
Fudbaleri Fulama pobedili su večeras u Londonu ekipu Notingem Foresta sa 1:0, u utakmici 17. kola Premijer lige.
Pobednički gol za Fulam postigao je Raul Himenes sa penala u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Za Fulam je ceo meč odigrao srpski fudbaler Saša Lukić, dok je svih 90 minuta za goste odigrao Nikola Milenković.
Fulam nakon druge uzastopne pobede na 13. mestu Premijer lige ima 23 boda, a Notingem Forest na 17. poziciji ima pet bodova manje.
U sledećem kolu Fulam gostuje Vest Hemu, dok Notingem Forest dočekuje Mančester siti.
