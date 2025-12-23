Slušaj vest

Davor je odlučio da ispuni želju deki koji ima 96 godina, pa ga je doveo u Humsku i tako oduševio deku.

Sve je zabeleženo video snimkom na kojem se vidi delić dekine posete stadionu Partizana.

- Koliko može da stane gledalaca? - upitao je u jednom trenutku deka.

Davor je poručio da ne zna jer je on navijač Crvene zvezde.

- Je l' 100.000? - pitao je deka Muća i dobio odričan odgovor.

- Bože dragi... Lepo je - izgovorio je deka pre izlaska sa tribine.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: