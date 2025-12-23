Deka Muća je došao na stadion Partizana u Humskoj prvi put posle 50 godina.
UNUK ZVEZDAŠ ODVEO DEKU (96) NA STADION PARTIZANA! Kročio u Humsku posle 50 godina, postavio ovo pitanje, pa poručio: Bože dragi...
Davor je odlučio da ispuni želju deki koji ima 96 godina, pa ga je doveo u Humsku i tako oduševio deku.
Sve je zabeleženo video snimkom na kojem se vidi delić dekine posete stadionu Partizana.
- Koliko može da stane gledalaca? - upitao je u jednom trenutku deka.
Davor je poručio da ne zna jer je on navijač Crvene zvezde.
- Je l' 100.000? - pitao je deka Muća i dobio odričan odgovor.
- Bože dragi... Lepo je - izgovorio je deka pre izlaska sa tribine.
