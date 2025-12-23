Slušaj vest

Fudbaler Liverpula Aleksander Isak biće van terena na neodređeno vreme nakon što je u ponedeljak operisan zbog preloma skočnog zgloba i fibule.

"Nakon dijagnoze, završena je operacija povrede skočnog zgloba koja je uključivala prelom fibule", saopštio je Liverpul kasno sinoć i dodao da još nije određen vremenski okvir za njegov povratak na teren.

Po navodima britanskih medija, očekuje se da će švedski napadač biti van terena najmanje nekoliko meseci.

Isak se povredio u subotu na utakmici protiv Totenhema, koju je Liverpul dobio sa 2:1. Ušao je u igru sa klupe i postigao gol za ekipu Arnea Slota, pre nego što se povredio posle duela sa Mikijem ban de Venom.

Isak je postigao tri gola u 16 nastupa za Liverpul otkako je stigao na Enfild u septembru iz Njukasla.

Kurir sport/Beta

