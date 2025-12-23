Slušaj vest

Legendarni as Dule Savić izneo je svoje viđenje na društvene teme u velikom razgovoru za Kurir pre nekoliko godina. Sa ove distance sve je i dalje "jako sveže" i sve je i danas aktuelno, pa Vam donosimo tu ispovest.

Za početak je bilo priče o uplivu politike u međunarodni sport.

- A gde nije umešana politika? Kako mislite da se dodeljuje organizacija evropskog prvenstva, svetskog prvenstva, olimpijskih igara? Pa, Amerikanci su sklonili Blatera i Platinija zbog toga što je FIFA Rusima dala Mundijal. Onda je išla kampanja protiv njih dvojice, pa su morali da budu smenjeni - pričao je Savić.

U vreme kada ste vi igrali fudbaleri su bili idoli mladih, a danas su to neki ljudi iz rijalitija. Kako gledate na taj poremećen sistem vrednosti i zašto sportisti i dobri đaci nisu na pijadestalu, nego ljudi sa margine?

- Imam najgore moguće mišljenje o tome. Ne gledam, naravno, te budale i bolesnike. Ako nam je stalo do budućnosti dece, onda zabranite te ludake da se pojavljuju. Ako mislite na potomstvo, onda bi trebalo prvo da se bavite kulturom. U suprotnom, imaćemo nepismenu decu, decu kojoj će uzori biti prostitutke, starlete, dripci, anonimusi promašenih života i ostale zvezde rijaliti programa. Onda od njihove budućnosti i države nema ništa. Ovo što puštaju te ludake, manijake, pedere, bolesnike po ceo dan po televizijama, to bi mora.

Neki kažu da je sve to sloboda medija?

- Ma kakva sloboda medija, to su budalaštine, to je zloupotreba slobode, a svaka zloupotreba mora biti kažnjena. Ali, ako već ima bolesnika koji to vole da gledaju, onda bi taj program morao da bude kodiran i dostupan samo onome ko dodatno plati 200-300 evra mesečno, da bi mogao da gleda te gluposti.

Ali većinska Srbija to voli da gleda.

- Nije tačno, nije to većinska Srbija. To je laž, nametnuto mišljenje! Ona prava Srbija ima potrebu, tačnije, vapi za drugim sadržajima, ali njen glas retko može da se čuje jer je veliki broj medija pod kontrolom projekta uništenja kulture Srba i Srbije. Nažalost, u tome im pomažu domaći plaćeni izvođači tih prljavih radova. Puštajte Betovena šest meseci tokom celog dana i Srbi će početi da vole klasičnu muziku. Trulež nije lako očistiti, jer u korpi zdravih jabuka jedna trula razboleće sve ostale i zato bi takvu jabuku trebalo odstraniti. Kada očistite ranu od te truleži, otvoriće se prostor za našu divnu decu, naše talente iz oblasti umetnosti, nauke, sporta...

Gubimo li malo identitet kao narod?

- Recite mi, ko od klinaca koji imaju dvadesetak godina piše ćirilicom? Da li vidite naziv neke prodavnice u gradu napisan ćirilicom? Pa gde to ima da narod ne upotrebljava svoje pismo?! Ma, mi nismo normalni.

Pričao je Dule i o svom nasledniku Vujadinu i njegovom fudbalskom izboru:

- Neće valjda Vujadin da svira klavir! Najsrećniji sam kada gledam malu Olgu, ćerku Predraga Danilovića. Jeste drugi sport, ali vidi se taj sportski gen. Nagovarao sam Vujadina da igra košarku, za koju je imao izražen dar. Na primer, šutirao je trojke na nekom školskom prvenstvu, osam od osam. Zorica Đurković, njegov tadašnji trener, nekada najbolja košarkašica Crvene zvezde i Evrope, uvidela je njegov talenat i dolazila kod nas, moleći da Vujadin ostane u košarci, ali je on ipak odlučio da bude fudbaler - pričao je Dule i dodao:

- Uvek sam verovao u njegove kvalitete, ali se nikada nisam mešao u njegovu karijeru. Kada je bio klinac, nisam odlazio ni da ga gledam na utakmicama. Sve je sam postigao, izborivši se sa svim onim što ga je pratilo kao mog sina. Oni koji su sumnjali u njegov dar došli su u situaciju da priznaju da su pogrešili. To je najveća pobeda - zaključio je Dule Savić.