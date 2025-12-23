Slušaj vest

Zbog aktuelne situacije u srpskom fudbalu možemo da kažemo da je Partizan neočekivao jesenji deo Super lige Srbije završio na prvom mestu, sa bodom više od Crvene zvezde.

Posle 20 odigranih utakmica Partizan ima 46 bodova, dok je večiti rival jesenji deo sezone završio sa 45 bodova. Vojvodina je treća sa 40 bodova.

Crno-beli su u igri za titulu šampiona Srbije koju nisu osvojili od 2017. godine, ali su svesni da je pred njima izuzetno težak zadatak.

Predrag Mijatović je, gostujući u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" na "TV UNA", otkrio kako bi on reagovao da je u Crvenoj zvezdi.

- Znam šta će Zvezda da uradi sada na 'minus 1'. Svaki klub koji je dominantan to radi. Šta bih ja uradio da sam oni? 'Partizan je možda prvi, možda sam ih potcenio, ali sad ću da dovedem trojicu igrača. Došao je novi trener. Šta nam fali? Desni bek, evo tri miliona'. To bih i ja stvarno uradio, ali nemam - poručio je čuveni as.

