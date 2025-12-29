Slušaj vest

Vujadin Savić nalazi se u žiži tokom karijere zbog sportskih uspeha, a nakon karijere zbog priče koja nema toliko veze sa sportom. Sada se prisećamo jedne zanimljivost veze sa bivšeg srpskog fudbala koju nam je otkrio Dule Savić u velikoj priči za Kurir od pre nekoliko godina.

Vujadin Savić

Legedarni as je tada pričao po kome je njegov sin Vujadin dobio ime...

- Vujadin Savić, koji nosi ime po našem velikom prijatelju, slavnom fudbaleru i treneru, Vujadinu Boškovu, svojim kvalitetom, snagom svoje ličnosti, igrama u crveno-belom dresu i ljubavlju prema Zvezdi, koja isijava iz njega u svakom trenutku, uspeo je da postane lider, kapiten ekipe. To je bio njegov san. Ponosan sam na svog sina - pričao je tada Dule Savić.

Ko je Vujadin Savić?

Vujadin Savić je rođen 1. jula 1990. u Beogradu je bivši srpski fudbaler, sada fudbalski trener. Najpoznatiji je po igrama na poziciji štopera, kao i po vezanosti za Crvenu zvezdu, klub u kojem je ponikao i čiji je dres nosio u više navrata, uključujući i kao kapiten tima.

Savić je tokom karijere igrao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, uključujući Bordo (Francuska), Dinamo Drezden i Arminija Bilefeld (Nemačka), Šerif (Moldavija), APOEL (Kipar) i Olimpiju Ljubljana (Slovenija). Odlikovala ga je fizička snaga, odlična igra glavom i liderstvo na terenu.

Potiče iz poznate fudbalske porodice – sin je legende Crvene zvezde Dušana Savića i novinarke Marine Rajević Savić. U dugogodišnjoj je vezi sa glumicom Mirkom Vasiljević, sa kojom ima četvoro dece.

Izvor: Kurir.rs