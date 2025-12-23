Slušaj vest

Mijatović je kritikovao omladinsku selekciju crno-belih nakon što su se žalili zbog toga što je Dušan Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana Jovanovića, prekomandovan u seniorski tim.

Kritikovao je omladince i zbog loših rezultata, a otkrio je da Jovanović od crno-belih ne dobija ni dinar.

- Ne bi trebalo vi da odlučujete i kreirate sportsku politiku kluba. Vi ste tu da igrate. Imate profesionalne ugovore, za razliku od njega. Imate stipendijske ugovore, za razliku od ovog malog. Radite svoj posao. Da vam ne kažem, a rekao sam im, da su naši omladinci prošle godine pretposlednje kolo u Omladinskoj ligi izborili opstanak. Prvi put u istoriji smo rizikovali da naš omladinski sastav ispadne iz lige, što bi bila najveća bruka i sramota. Ove sezone, svi oni koji su se pobunili, kojima nije jasno, isto tako imaju velikih problema. Izgube 0:6 od Vojvodine, prime šest komada od TSC-a, osmi su na tabeli. A nije to problem. Svako bi trebalo da radi svoj posao. Nemojte vi da se brinete da li neki dečak ima ugovor, da li je njegov tata bivši igrač - rekao je Predrag Mijatović u emisiji "Indirektno" na "TV Una".

1/4 Vidi galeriju Dušan Jovanović sin Laneta Jovanovića Foto: Screenshot, Printscreen/Instagram/_dusanjovanovic_, MICHEL KRAKOWSKI / AFP / Profimedia

Omladinci Partizana su u 17 utakmica osvojili 27 bodova, 16 manje od lidera omladinske lige Crvene zvezde.

- Ljudi, skoncentrišite se na ono što bi trebalo da radite, razmišljate da li ste se možda pobunili ili napravili sastanak da vidite zašto ne igrate dobro. To nisam čuo, ali su se sastali da kažu kako je nepravda prema njima. A svi su pod ugovorima. Svi zarađuju pare osim malog Duleta. Nisu mi jasni ni novinari koji od toga naprave glavnu vest, jer je neki roditelj ili agent od tih klinaca javio nekom novinaru da je u Partizanu pobuna. Sve se to dešava u danu kad smo igrali 1:1 protiv Grafičara, pa se tako "pegla" rezultatski neuspeh omladinaca. Slučaja nema. Proste stvari.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Objasnio je da je sin nekadašnjeg reprezentativca zaslužio poziv u seniorski tim.

- Taj mali je jedan od najtalentovanijih dečaka u njegovom uzrastu, ne sad, već godinama. Došao je letos iz Zvezde bez ugovora, imao je mali problem sa leđima, a njegov otac, inače veliki igrač i bivši reprezentativac, dogovorio se sa Miralemom Sulejmanijem, sa klubom, sa Partizanom, čak sam ja pričao u jednom trenutku sa njim, da dođe kod nas. Nije bio potreban nikakav ugovor, nikakva stipendija, apsolutno ništa, da dođe, da radimo, da ga oporavimo i da vidimo koliko će utakmica da odigra, kako će da ih odigra i da li to nama odgovara za budućnost. Jovanović nije primio nijedan evro šest meseci, niti ima bilo kakav ugovor sa Partizanom - rekao je Mijatović i dodao:

- Kad se oporavio i krenuo da igra, zapazio sam da se radi o velikom potencijalu. Ako sam ja došao u klub da odlučujuem ko, šta, kako i na koji način, onda me barem pustite, jer sam u ovom periodu pokazao da znam šta radim. Pustite me i da pogrešim, nije nikakav problem. Tu nije bilo nikakvih protekcija, prijateljstva sa njegovim ocem, daleko od toga. Dečko je hiper talentovan i stvarno mislim da može da bude jednog dana sjajan fudbaler, a da Partizan može da zaradi pare na prodaji tog igrača. Zašto da propustimo tu šansu, zato što su jedan ili dva novinara napravili frku, objavom kako su se pobunili ostali klinci. Nisu se pobunili. Omladinci se nisu pobunili - tvrdi Predrag Mijatović.

Kurir sport/TV Una

Bonus video: