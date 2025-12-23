Slušaj vest

Aleksandar Pavlović i Srbija! Izgubili su Orlovi fudbalera Bajerna čija cena na evropskom tržištu svakog dana raste.



Prema poslednjim informacijama, za Aleksandra Pavlovića Mančester siti i Čelsi spremni su klubu iz Minhena da plate 100 miliona evra! Neverovatno.

Trapava Piksijeva izjava

Ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije kasno su setili Aleksandra Pavlovića (21). I to onda kada je ušao u prvi tim Bajerna i kada je nemačka javnost uveliko bila upoznata sa njegovim kvalitetima. Prosto je neverovatno da niko iz FSS iz mlađih kategorija nije prethodnih godina mogao da primeti kvalitete ovog momka, jer je igrao za selekcije Nemačke. Niko da mu je prišao... Popričao sa njim i njegovim roditeljima... Pokušao da mu objasni koliko bi bilo dobro da zaigra za Srbiju...

I onda posle svega, došla je trapava izjava selektora Dragana Stojkovića Piksija u novembru 2023. godine:

- Od njega zavisi, što se nas tiče. Mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom detetu našem da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u "A" tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo, pa sa 17 u A tim, kao Pele...

Tajna večere u Minhenu

Izgleda je Aleksandar Pavlović stvarno bio čudo i baš to Srpče koje nam je bilo potrebno. Ustanovili su to posle i ljudi iz FSS, pa je direktor A tima Stevan Stojanović u martu 2024. zakazao susret sa mladim fudbalerom, njegovim ocem i menadžerom u Minhenu. Ali, bilo je kasno...

- Nije da nismo ništa pokušali, kada je Aleksandar Pavlović u pitanju. Stvarno smo dali sve od sebe da ga privolimo da igra za Srbiju. Ali, jednostavno nismo mogli da ga nateramo puškom da igra za nas. Nikada ga nismo imali - to je moj najiskreniji odgovor na vaše pitanje, priča za Kurir Stevan Stojanović.

Potom je popularni Dika potanko ispričao za Kurir kako su tekli pregovori sa Aleksandrom Pavlovićem.

- Bio je mart mesec 2024. godine. Došao sam na sastanak i tamo su me sačekali Diter Henes, Aleksandrov menadžer i njegov otac. Posle nekog vremena i sam Aleksandar Pavlović nam se pridružio. Bili smo u Minhenu na večeri i otvoreno razgovarali. Pričao sam sa momkom, rekao šta selektor Stojković želi i hoće od njega. Onda su Henes i Piksi razgovarali telefonom. Pavloviću je nuđeno da bude deo ekipe na EURO 2024 u Nemačkoj. Evo, prvi put sad otvoreno pričam o tome. To smo mu ponudili.

Henes vodio glavnu reč

Aleksandar i njegov otac bili su u dilemi, ali menadžer Henes znao je kako treba da postupi.

- Kada smo rekli šta sve nudimo, reč je uzeo Diter Henes i rekao da Nemačka ima iste ambicije kao Srbija i da želi Aleksandra Pavlovića. Govorio je da je on rođen u Nemačkoj, da je produkt Bajernove škole, da je igrao za sve njihove selekcije... A, onda nas je pogledao i kazao - Imaćete ga, ali ako ga u junu ne uzme Nemačka. Od septembra može biti vaš. Tada je selektor Nemačke, kao i sada bio Julijan Nagelsman.

Nije trebalo Stevanu Stojanoviću postavljati bilo kakva pitanja.

- Pavlović je na kraju dobio poziv od Nemaca za EURO. Možda smo i mi u tom celom slučaju pomogli, jer smo rekli otvoreno da će on biti deo reprezentacije Srbije na EP. Nemci su pre toga izgubili Turčina Kenana Jildiza, koji je takođe ponikao u Bajernu. I to im je baš teško palo. Digla se i njihova javnost, mediji... Pavlović je odjednom postao glavna tema u Nemačkoj. I tu mi više nismo imali ni promila šanse.

Tata je hteo da sin igra za Srbiju, ali...

Nespretno izgovorena Piksijeva izjava deluje da je pomogla Aleksandru Pavloviću da odluči.

- Ne znam... Verujem da ta izjava nije mogla da utiče na odluku Pavlovića. Bilo je tu sigurno i pritiska na momka. Ko zna kako bi se razvijala njegova karijera u Bajernu, da je prihvatio da igra za Srbiju... Ko zna ko je tu sve hteo da ga pogura, ili u suprotnom slučaju da ga spotakne... Treba biti realan u celoj priči. Mi smo pokušali sve, ama baš sve, ali momak jednostavno nije hteo da igra za Srbiju. Opet... Da Pavlović ne vredi, ne bi mu Piksi otvoreno rekao da će ga voditi na EURO ako prihvati naš poziv...

Posle svega Srbija je izgubila Pavlovića.

- Treba biti iskren i reći da je odluku doneo Aleksandar Pavlović! Izabrao je Nemačku pre Srbije! Koliko sam upoznat, njegova majka je Nemica, on je rođen u Nemačkoj... Odlično razume srpski, ali ga slabije priča. Da vam kažem još nešto o tom sastanku u Minhenu. Otac i mali Aleksandar bili su veoma kulturni i naš razgovor je bio otvoren. Po meni, takva je moja procena, otac je hteo da mali igra za Srbiju, ali nije se on tu mnogo pitao. Žao mi je što nismo pričali sa mamom, ona nije bila na sastanku. Moje mišljenje je da je porodica prepustila Diteru Henesu da vodi Aleksandrovu karijeru. On se pitao za sve. I kad je tako, nismo mi tu imali bilo kakve šanse. Sve ovo što vam pričam, mogu da potvrde Henes, a i Pavlovićev tata - zaključio je Stevan Stojanović u razgovoru za Kurir.