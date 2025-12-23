Slušaj vest

Fudbalski klub Milan raskinuo je ugovor sa belgijskim igračem Divokom Origijem nakon višemesečnih pregovora, preneli su danas italijanski mediji.

Više izvora, uključujući Gazetu delo Sport i Skaj sport Italija, prenelo je da je dogovor postignut i da je potpisana dokumentacija o raskidu ugovora uz obostrani pristanak.

Ugovor koji je trebalo da važi do juna 2026. godine bio je efektivno zamrznut godinu ipo dana, ali je Origi odbijao da prekine saradnju, pišu italijanski mediji.

On je poslednju zvaničnu utakmicu u dresu Milana odigrao pre više od 600 dana (2023. godine).

Origi je u ekipu Milana došao kao slobodan igrač iz Liverpula u julu 2022. godine, ali se prema oceni italijanskim medija pokazao kao jedan od najgorih transfera u istoriji kluba.

Odigrao je 27 utakmica i postigao dva gola, a zatim je otišao na pozajmicu u Notingem Forest za sezonu 2023/24.

Uprkos povratku u klub u julu 2024. godine, nikada više nije zaigrao za prvi tim.

Origi je prebačen u mladu ekipu Milan Futura i uprava kluba se nadala da će ga to naterati da traži novu sredinu. Ipak, taj pokušaj nije uspeo, pošto je 30-godišnjak bio zadovoljan time da nastavi da primma platu, a da ne kroči na teren, navode lokalni mediji.

Prema pisanju Gazete delo Sport, ovaj ugovor je vredeo 300.000 evra mesečno, odnosno oko četiri miliona evra po sezoni.

Kurir sport/Beta