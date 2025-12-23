Slušaj vest

IT ekipa iz BoX4IT-a (ex ekipa bloga o fudbalu Kafanski Selektor) nastavlja tradiciju i ponovo organizuje tradicionalni osmi po redu humanitarni turnir za novogodišnje paketiće.

U subotu (27.12.2025) vas od 14 časova na dobro poznatoj lokaciji “balon za fudbal Brazil” (Zdravka Čelara 16, Palilula, Beograd) imaćemo praznik humanosti i ujedno lepu sportsku manifestaciju.

- Ni ovoga puta nismo određivali cene karata jer, karte se plaćaju novogodišnjim paketićima! Napravi paketić – PODRŽI AKCIJU, naveli su organizatori.

Na turniru će i ove godine nastupiti legendarna ekipa Šank Linija iz Aleksandrovca, koja više od dvadeset godina u istom sastavu igra mali fudbal i čiji gol brani Dr Igor Stefanović, jedan od najcenjenijih lekara na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

PROGRAM

14:20h utakmica pioniri

15:10h utakmica seniori

15:55h utakmica devojke

Svoju utakmicu na ovom turniru, ekipa iz Župe, čuvene prestonice vina će igrati protiv domaćina BOX4IT-a. Ekipa ŠF Čanković ove godine neće biti u zemlji u vreme odigravanja turnira, pa će njihova zamena biti ŠF Winner Beograd, a ujedno će njihove mlade nade otvoriti turnir utakmicom protiv vršnjaka iz Grocke (Gročanski fudbalski klub), inače škola fudbala koja godinama podržava ovaj humanitarni turnir. Tu su naravno i devojke iz ŽGFK – Ženski Gročanski Futsal klub, a ove godine prvi put su tu i dame iz ŽFK FON.

Sve utakmice će i ove godine suditi poznata beogradska fudbalska dama, Jelena Polić-Stanković, a biće još puno gostiju iz sveta fudbala!

Sve paketiće sa sobom će poneti naši dragi gosti iz Prihvatiliste za decu Beograda na opštini Zvezdara i Udruženje za pomoć MNRO Zvezdara.

Ne propustiteKošarkaMEMORIJALNI TURNIR ZA ZUMBULA: Najbolji basket uz human cilj ovog vikenda na Novom Beogradu!
Snimak ekrana 2025-06-10 161542.jpg
FudbalVIŠE OD SPORTA! Veliki humanitarni turnir na Miljakovcu
WhatsApp Image 2025-05-11 at 1.23.08 PM.jpeg
Ostali sportoviBoX4IT-ijev novogodišnji humanitarni turnir #7: Ovoga puta za decu iz Župe aleksandrovačke!
Screenshot 2024-12-16 114124.jpg
DruštvoŽELEO DA INSPIRIŠE LJUDE I USPEO JE U TOME! Turnir u Mladenovcu u Matijinu čast, 2 godine vodio borbu i izgubio, ali i dalje živi
viber-slika-20240710-092604354.jpg
KošarkaZA LUKU I SOFIJU: TRADICIONALNI humanitarni turnir na Novom Beogradu!
snimak-ekrana-20240523-224730.jpg

Fudbaler Partizana, Nikola Simić Izvor: MONDO/Dušan Ninković