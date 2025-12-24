FUDBALER UMALO POGINUO DOK JE SLAVIO GOL U 92. MINUTU! Jezive scene na Afričkom kupu nacija ostavile planetu u neverici
Susret prvog kola Afričkog kupa nacija doneo je zanimljive utakmice, ali i jednu bizarnu, a ujedno i jezivu situaciju.
Susret Malija i Zambije je završen bez pobednika rezultatom 1:1.
Ture u prvom poluvremenu nije iskoristio udarac sa bele tačke za Mali koji je ipak stigao do prednosti u 61. minutu golom Sinajoka.
Izjednačujući pogodak je postigao Patson Daka, koji je tokom proslave umalo ozbiljno nastradao.
Daka je bio strelac gola za 1:1 u 92. minutu, a u trenucima euforije je odlučio da proslavi na atraktivan način.
Međutim, ta ideja je pošla po zlu, pošto je fudbaler Lestera pao na vrat.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Srećom, centarfor je prošao bez ozbiljnijih posledica, a ova situacija je lako mogla da se završi mnogo, mnogo lošije po njega.
Snimak proslave je postao tema svetskih medija, ali i komentara na društvenim mrežama.
Dok ima onih kojima je smešno i zabavno ono što se dogodilo, drugi se užasavaju od pomisli šta je sve moglo da se desi.
