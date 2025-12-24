Slušaj vest

Susret prvog kola Afričkog kupa nacija doneo je zanimljive utakmice, ali i jednu bizarnu, a ujedno i jezivu situaciju.

Susret Malija i Zambije je završen bez pobednika rezultatom 1:1.

Ture u prvom poluvremenu nije iskoristio udarac sa bele tačke za Mali koji je ipak stigao do prednosti u 61. minutu golom Sinajoka.

Izjednačujući pogodak je postigao Patson Daka, koji je tokom proslave umalo ozbiljno nastradao.

Daka je bio strelac gola za 1:1 u 92. minutu, a u trenucima euforije je odlučio da proslavi na atraktivan način.

Međutim, ta ideja je pošla po zlu, pošto je fudbaler Lestera pao na vrat.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Srećom, centarfor je prošao bez ozbiljnijih posledica, a ova situacija je lako mogla da se završi mnogo, mnogo lošije po njega.

Snimak proslave je postao tema svetskih medija, ali i komentara na društvenim mrežama.

Dok ima onih kojima je smešno i zabavno ono što se dogodilo, drugi se užasavaju od pomisli šta je sve moglo da se desi.

Bonus video: