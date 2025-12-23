Slušaj vest

Brazilac se u januaru 2025. godine vratio u Santos, tim koji je napustio 2013. godine kada je prešao u Barselonu.

Sa Santosom se Nejmar borio i izborio za opstanak u ligi tako što je predvodio saigrače do pobede u poslednja tri kola.

Santos je imao 38 bodova, a sa trijumfom u svakoj od poslednje tri utakmice, stigao je do 47 i 12. mesta.

U slučaju da je, umesto devet bodova, na tim utakmicama skupio manje od šest boda, Santos bi ispao iz lige.

Nejmar je doživeo povredu kolena, ali je uprkos tome igrao na pomenute tri utakmice, Santos je pobedio redom Sport Recife, Huventud i Kruzeiro rezultatom 3:0, a Nejmar je postigao četiri gola uz jednu asistenciju.

Nedugo nakon trećeg meča je operisan.

Nejmar je podvrgnut artiskopiji kolena, a operacija je bila uspešna, saopštio je Santos. Fudbaler je već počeo oporavak sa svojim lekarom Rafaelom Martinom.

Ugovor sa klubom ističe na kraju 2025. godine, a velika želja fudbalera je da zaigra na sledećem Svetskom prvenstvu.

