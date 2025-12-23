Slušaj vest

Nekada maneken pred kamerama, danas strateg pored aut-linije - životna priča Marka Jakšića ima zanimljiv zaokret koji malo ko zna.

Aktuelni trener Radnika Surdulice bio je 2018. godine glavni akter spota pevačice Milice Pavlović za pesmu "Da me voliš", koji je u tom periodu privukao veliku pažnju javnosti. U vreme kada je sniman spot, Jakšić se bavio i manekenstvom, a njegovo pojavljivanje u jednom od najgledanijih domaćih muzičkih projekata te godine ostalo je zabeleženo kao neobičan detalj u njegovoj biografiji.

Iako je tada bio daleko od elitnih fudbalskih klupa, Jakšić nikada nije prekidao vezu sa sportom. Put ga je, nekoliko godina kasnije, odveo tamo gde se danas najbolje snalazi – na teren i u trenerski posao. Od reflektora i kamera, do trenerski tabli i iscrpnih treninga, njegov profesionalni put pokazuje koliko život ume da napravi neočekivane krivine.

Danas je Marko Jakšić potpuno posvećen fudbalu i radu FK Radniku Surdulica, dok je epizoda iz sveta muzike i manekenstva ostala zanimljiva anegdota koja dodatno oslikava raznovrsnost njegove karijere - i potvrđuje da put do sportskog uspeha ponekad vodi i preko crvenog tepiha.

Jakšić, izvesno, čeka velika karijera i s razlogom nosi zvanje najtalentovanijeg srpskog trenera.

Pogledajte spot Milice Pavlović u kojem Marko Jakšić ima glavnu reč: