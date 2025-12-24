Slušaj vest

"Mislim da tenzije ne stvara fudbalski klub Barselona, niti bilo koji drugi klub. Real Madrid je protiv svega - protiv Barselone, protiv sudija, protiv apsolutno svega", rekao je Tebas za španski list Sport.

Tebas je ocenio da Real pristupa na neprimeren i pogrešan način i da koristi štetan narativ.

"Time sugerišu da je svaka trenutna sudijska greška posledica događaja iz 2019. ili 2017. godine. Njihov cilj je da ubede ljude da su sudije trenutno pod uticajem. To je veoma opasno jer to nije tačno. Ovaj narativ se gradi i izaziva tenzije", naveo je on.

Tebas je pomenuo slučaj Negreira, veliki skandal u španskom fudbalu koji se odnosi na Barselonu i korupciju.

"Svi znaju moj stav o tome. Ne kažem da su postupci Barselone ili postupci njenih direktora bili prikladni, daleko od toga. Mi smo bili prvi koji smo predali slučaj Kancelariji javnog tužioca i prvi koji smo zahtevali istragu i ako je potrebno sportske sankcij u skladu sa španskim propisima", rekao je Tebas.

"Međutim, tvrditi da je penal koji nije dosuđen Real Madridu direktna posledica prošlih događaja je potpuno drugačija tvrdnja. To podgreva tenzije koje je širila klupska televizija Real Madrida, a nedavno ih je ponovio predsednik. Verujem da su duboko dezorijentisani", dodao je Tebas.

Tebas je istakao da sebe ne vidi kao medijatora između Barselone i Reala s obzirom na to da je i "on meta napada".