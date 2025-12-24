Slušaj vest

Spojila je posao i zadovoljstvo, tako da novac kaplje na sve strane. Pomalo od sportskog novinarstva, a možda znatno više od modelinga - odeće i obuće raznih brendova. Koje uspešno plasira na Instagramu, gde je prati 9,2 miliona fanova.

Novi set seksi fotografija supruge golmana Šalkea Lorisa Karijusa na ovoj popularnoj društvenoj mreži, gde promoviše brend Aloyoga, za veoma kratko vreme donelo je preko 150.000 lajkova.

Nema sumnje da sve to donosi fini novac dovoljan da se živi na visokoj nozi na relaciji Italija – Nemačka.

Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram/dilettaleotta, Printscreen/Instagram/dilettaleotta

Radi u Italiji, a često putuje u Nemačku kako bi svo svoje slobodno vreme provodila sa porodicom, pošto u braku sa Karijusom ima trogodišnju ćerkicu po imenu Arija.

Kurir sport / Espreso

