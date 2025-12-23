Slušaj vest

Fudbaler Barselone će uskoro napustiti stan i preseliti se u luksuznu vilu koja je nekada pripadala Đeraru Pikeu i Šakiri, čija se vrednost procenjuje na oko 14 miliona evra.

A, uoči selidbe, Lamin Jamal je odlučio da javnosti otkrije kako izgleda njegova svakodnevica van terena.

Na svom novom kanalu na Jutjubu je objavio video u kojem vodi gledaoce kroz svoj dom, a snimak je brzo privukao pažnju fanova. Jamal je otkrio niz zanimljivih detalja iz privatnog života, ali i neobično objašnjenje zbog kojeg, kako kaže, trenutno nema devojku.

Jamal deli stan sa prijateljem i rođakom. Police su prepune figurica, plišanih igračaka i sitnica, dok slobodno vreme najradije provodi uz konzole za igrice. I sam priznaje da nije preterano pedantan, pa se često dešava da mu se garderoba nagomila, a ni spisak osvojenih trofeja ne zna tačno da nabroji.

Ističe da mnogo pažnje posvećuje mirisima. Vanila je, kako kaže, njegov zaštitni znak, pa se taj miris oseća u celoj kući, od osveživača prostora do sapuna koji koristi svakodnevno.

Zašto nema devojku

Iako je već stekao slavu, finansijsku sigurnost i status jedne od najvećih nada svetskog fudbala, Jamal kroz šalu priznaje da bi mu zajednički život sa devojkom bio komplikovan. Kao glavni razlog navodi svoju čudnu naviku, ustajanje tokom noći zbog grickalica.

Pored kreveta uvek drži zalihe keksa, a kako objašnjava, često namerno legne ranije kako bi se probudio u sitne sate. Ne zbog sata ili poruka, već isključivo zbog uživanja u slatkišima i smatra da bi partnerka teško razumela takav ritam.

Najvredniji predmet

Među brojnim uspomenama, medaljama i priznanjima, jedna stvar ima poseban značaj.

Fudbaler je pokazao loptu sa polufinalnog meča Evropskog prvenstva 2024. godine protiv Francuske. Na toj utakmici je postigao gol.

Taj suvenir, kako ističe, za njega predstavlja najvredniju stvar u kući i simbol jednog od najvažnijih trenutaka u dosadašnjem delu karijere.

