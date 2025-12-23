OVO SE NIKADA NIJE DESILO! FSS ZA NAJBOLJEG TRENERA U SRBIJI PROGLASIO DAMU! Vredna nagrada otišla u ruke Lidije Stojkanović!
Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine pripašće jednoj dami. U konkurenciji je bilo nekoliko imena, pre svih Marko Nikolić, Žarko Lazetić i Vladan Milojević, ali zbog istorijskog uspeha ženske A reprezentacije i plasmana u elitnu grupu Lige nacija, odluka je da Zlatna lopta pripadne selektorki Lidiji Stojkanović, prvoj dami sa UEFA PRO licencom u srpskom fudbalu.
Najbolji fudbaler – Nikola Milenković
Najbolja fudbalerka – Tijana Filipović
Najbolji trener – Lidija Stojkanović
Najperspektivniji trener – Radomir Koković
Najperspektivniji fudbaler – Vasilije Kostov
Najperspektivnija fudbalerka – Aleksandra Gajić
Priznanja dobitnicima biće uručena na svečanosti koja će biti održana 25. decembra (12,00) u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.