Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine pripašće jednoj dami. U konkurenciji je bilo nekoliko imena, pre svih Marko Nikolić, Žarko Lazetić i Vladan Milojević, ali zbog istorijskog uspeha ženske A reprezentacije i plasmana u elitnu grupu Lige nacija, odluka je da Zlatna lopta pripadne selektorki Lidiji Stojkanović, prvoj dami sa UEFA PRO licencom u srpskom fudbalu.

Najbolji fudbaler – Nikola Milenković

Nikola Milenković protiv Sautemptona Foto: Manjit Narotra / imago sportfotodienst / Profimedia, Lee Keuneke/Every Second Media/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolja fudbalerka – Tijana Filipović

Najbolji trener – Lidija Stojkanović

Lidija Stojkanović Foto: Fss

Najperspektivniji trener – Radomir Koković

Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Najperspektivniji fudbaler – Vasilije Kostov

Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Najperspektivnija fudbalerka – Aleksandra Gajić

Priznanja dobitnicima biće uručena na svečanosti koja će biti održana 25. decembra (12,00) u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

